Cum pot fi dezvăluite defectele imobilelor

Din cauza clădirilor tot mai vechi din Ro-mânia și a structurilor tot mai șubrede, românii sunt din ce în ce mai sceptici atunci când vor să cumpere o casă, mai ales din cauza diverselor vicii ascunse, cum ar fi inexistența unui sistem de prevenire a in-cendiilor, incapacitatea de acces la sistemul defect de țevi sau posibilitatea de condens în sezonul rece.Astfel, tot mai mulți români au început să apeleze la un nou tip de evaluare, și anume inspecția tehnică imobiliară, o procedură foarte răspândită în vestul Europei, SUA și Canada, care-i ajută pe cumpărături să cunoască obiectiv și detaliat aspectele tehnice, economice și zonale legate de clădirea pe care vor s-o achiziționeze, să evite posibile cheltuieli de reparație, să afle cum condițiile meteorologice și seismice pot afecta structura casei și care sunt caracteristicile de securitate care lipsesc. De cealaltă parte, raportul de evaluare îl ajută pe vânzător să cunoască detaliat avantajele pro-prietății, iar deținând toate aspectele de ordin tehnic, economic și zonal, acesta poate argumenta și justifica prețul pe care-l propune cumpărătorului. Totodată, în caz că inspecția tehnică a imobilului prezintă probleme majore ale clădirii, proprietarul are timp să le remedieze până la vânzare, iar această procedură se adresează deopotrivă și clădirilor noi, care pot prezenta unele „defecte din fabrică” nedepistate, cum ar fi inundarea subsolului sau probleme la sistemul de instalații.„Au existat foarte mulți cumpărători care au achiziționat un imobil aparent în regulă, iar, după puțin timp de la achiziționare, noii proprietari au început să identifice diverse vicii și defecte ale imobilului: sistemul de țevi nu era unul solid, subsolul era inundat, terasa nu era izolată, nu exista un sistem de prevenire a incendiului etc. În Occident, Statele Unite sau Canada, nu prea mai există persoane care să cumpere în necunoștință de cauză. Aceștia apelează la un specialist care inspectează foarte bine clădirea și îi oferă un raport complet cu toate punctele slabe ale imobilului, astfel încât să poată refuza cumpărarea lui pe motive tehnice sau să poată negocia un alt preț cu vânzătorul, în care să fie in-cluse și costurile de reparații. Inspecția tehnică a imobilului nu se adresează numai clădirilor vechi, ci și celor noi, deoarece nu puține au fost cazurile în care și acestea au prezentat unele vicii pe care un ochi neavizat nu a putut să le identifice”, explică inginerul Marius Pănuță, director Like Consulting.Fiecare analiză din întreg raportul va fi însoțită de un memoriu tehnic semnat și ștampilat de experți în domeniul tehnic, certificați prin diplome recunoscute la nivel național.