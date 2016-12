Cum ne păcălesc tarabagiii cu fructele şi legumele „româneşti“ din… Grecia

3

Bacsis, ciubuc, pesches...

In purul stil balcanic, neamuri, cumetrii si spagi. "Am aranjat, m-am invartit, am vorbit cu...am dat daru', etc". Nimic nu se schimba, totul este o increngatura de relatii si interese, intre primarii, politie, judecatori, procurori, consilii. D-aia de la Cta nu rasufla mai nimic...toti sunt inter-conectati.Mai ales in ultima perioada in care electoratu' nu trebuie deranjat, cu intrebari aiurea despre bon fiscal, acte de provenienta, Tigari, tigari...