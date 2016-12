Cum ne păcălesc băncile când ne împrumută bani

În perioada 18 - 28 martie 2013, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat o acțiune tematică națională de verificare a respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la încheierea contractelor de credit de consum, cu sau fără ipotecă, de către societățile bancare.Au fost verificate, în total, 370 de puncte de lucru ale societăților bancare și s-au aplicat 86 amenzi contravenționale în valoare totală de 919.000 lei și 47 avertismente. De asemenea, s-au dispus măsuri de remediere în termen de 15 zile a deficiențelor constatate.Comisarii Protecției Consumatorilor au descoperit că lista dobânzilor, tarifelor și comisioanelor nu era afișată la loc vizibil, formularul de informații standard privind creditul pentru consumatori nu preciza ipotezele pentru calculul valorii DAE sau valoarea DAE care apărea era mai mică cu 2 procente față de cea din contract, dobânda penalizatoare aplicabilă nu era menționată și nici modul de calcul al acesteia.De asemenea, în contracte nu apărea valoarea totală plătibilă calculată la încheierea contractului, iar băncile impuneau numai anumite societăți de asigurare de viață obligatorie, fără să i se ofere consumatorului posibilitatea de a opta.În mai multe unități din Constanța, reprezentanții OPC au descoperit că pliantele publicitare nu conțineau informații legale de dobânda anuală efectivă, durata, valoarea totală plătibilă de client și valoarea ratelor.Probleme au fost și la respectarea dreptului de rambursare anticipată, care, în mai multe cazuri, era condiționat de notificarea scrisă cu minimum trei zile înainte de data rambursării fără nicio compensație, deși clientul are dreptul, în orice moment, să se libereze în totalitate sau parțial de obligații.„Există bănci care nu prezintă în oferte sau chiar în contracte toate costurile pentru serviciile prestate. Ținând cont de perioada economică pe care o parcurgem și de dificultățile financiare pe care le avem noi toți în a returna creditele, serviciile financiare trebuie să fie transparente, fără ambiguități ce pot submina încrederea consumatorilor. Acțiuni de control vor avea loc ori de câte ori este necesar”, a precizat Bogdan Cristian Nica, președintele ANPC.Sfaturi pentru consumatoril Să obțină informații complete referitoare la condițiile de creditare, să compare ofertele de pe piață și să ia decizia ținând cont de nevoile și de posibilitățile financiare de care dispun pentru restituire;l Orice depozit sau credit funcționează prin intermediul unui cont curent care are costuri de administrare, retragere numerar etc. și se adaugă la cele aferente creditului;l Să verifice cu atenție costurile totale pe care urmează să le suporte, raportând aceste costuri la nivelul procentual de dobândă pe care banca îl oferă și să aleagă oferta pe care o consideră cea mai avantajoasă;l Să solicite băncii, la lichidarea creditelor, încetarea contractului și emiterea unei adrese care să ateste faptul că au fost stinse toate obligațiile dintre părți.