Cum ne imunizăm copilul pentru prima zi de şcoală

Cum ne imunizăm copilul pentru prima zi de școală

Pe lângă caiete, rechizite și haine noi, tot mai multe mămici caută soluții naturale și eficiente de imunizare a copiilor lor, ca aceștia să nu se confrunte, chiar din prima zi de școală, cu bolile specifice anotimpului rece (răceli, gripe sau alergii).Pentru a le întări imunitatea și a le crește puterea de concentrare, specialiștii recomandă ca, în această perioadă, copii să elimine zahărul și băuturile carbogazoase din dieta lor zilnică și să consume cât mai multe alimente neprocesate, bogate în zinc, vitamina C și D3 și probiotice. Dintre cele mai eficiente metode de imunizare la care apelează tot mai multe mame din România pentru copiii lor, se numără lăptișorul de matcă, tonicul apicol și tonicul regal. Acestea mai sunt numite de specialiști drept „hiperalimente”, datorită compoziției foarte bogate în vitamine și colagen, care nu doar îmbunătățește sistemul imunitar, dar le mărește considerabil puterea de concentrare la ore.„Din cauza trecerii de la caniculă la ploi și frig și, mai ales, din cauza reîntoarcerii în colectiv, există un risc crescut în rândul copiilor de a răci. Din ce în ce mai multe mame ne contactează auzind despre beneficiile deosebite pe care le are lăptișorul de matcă, nu doar pentru adulți, ci mai ales pentru imunizarea copiilor. De altfel, lăptșiroul de matcă a rămas printre foarte puținele produse 100% naturale într-o lume puternic industrializată. Din majoritatea alimentelor pe care le mâncăm azi, lipsesc cele mai multe dintre vitaminele și mineralele strict necesare omului, iar dintre elemen-tele vitale păstrează doar vagi urme. Alimentele actuale sunt pline de aditivi de toate tipurile, coloranți, conservanți, antioxidanți sintetici, emulgatori, stabilizatori, agenți de îngroșare și de gelifiere etc. În acest context, al unei alimentații lipsite de nutrienții de bază, sistemul imunitar al copiilor scade considerabil și nu este de mirare când îi vedem din ce în ce mai lipsiți de energie și vitalitate și se îmbolnăvesc tot mai des”, declară Ovidiu Bodea, directorul ApiLand.Alimentația și igiena fac casă bunăImunizarea copilului înainte de începerea școlii și a grădiniței este foarte importantă, potrivit specialiștilor, pentru a preveni contactarea unor afecțiuni, dar și pentru o vindecare mai rapidă în caz de îmbolnăvire.„Igiena este prima mă-sură care trebuie adoptată. Părinții trebuie să își educe copiii ce înseamnă o igienă corespunzătoare, să își spele mâinile ori de câte ori este nevoie. Copiii nu trebuie să bea din paharul altui copil sau să mănânce din farfuria altor copii. Să aibă grijă de igiena orală. Cei mici trebuie învățați să își sufle nasul etc. De ase-menea, alimentația are un rol foarte important în menținerea sănătății. Să nu uităm însă de imunizarea prin vaccinare. Pentru asta fiecare părinte trebuie să discute cu medicul de familie. El îl va informa corect și îi va da cele mai bune sfaturi”, explică dr. Loti Popescu, specialist în promovarea sănătății.La intrarea în colectivitate, copilul se confruntă brusc cu o serie de factori provocatori de boli, prin relaționarea cu ceilalți copii. O alimentație sănătoasă stă la baza unui sistem imunitar solid. În această perioadă este bine ca cei mici să aibă o dietă bogată în fructe și legume de sezon, proaspete sau gătite prin fierbere, la care să se adauge cereale, lactate, carne slabă, ceaiuri, compoturi proaspete etc. O dietă echilibrată și variată este un aliat important în combaterea și prevenirea bolilor.