Cum ne debranşăm de la RADET

7

despre radet

Intrebarile tale sint bune...pacat ca nu are cine sa le raspunda ...ba mai mult poate trebuie sa platesti ca le pui, doar bani se cer peste tot in romania...Daca radet este "surd" si tebuie sa platesti debrasarea, inteleg datoriile, dar nu faptul ca nu ii mai vrei ca sursa de caldura...nu se poate rezolva in instanta? Prea putin stiu de cum sint legile am plecat de mult din romania inainte ca radet sa se "nasca"...dar din cite vad si legile tin tot de partea "smecherilor"... totusi poate se merita "a class action" impotriva radet... Lege sa platesti tevile din subsol?!? Numai "made in romania"....

Răspuns la: despre radet

Adăugat de : calin, 4 mai 2012

nu sunt de acord cu taxa de debransare...pai ca am contract cu ei/? asociatia are, nu eu......iar cand m-am mutat in bloc nu am facut nici...