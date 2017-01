Cum lasă Primăria Constanţa copacii uscaţi la cheremul naturii dezlănţuite

1

Nu ar fi fost mai simplu ca lucrătorii Serviciului de Gospodărire Comunală să-și facă treaba, pentru care oricum sunt plătiți lună de lună, să-și facă treaba la momentul respectiv, pentru ca să nu mai fie nevoie să se acorde despăgubiri acum?

ce intrebare...:)) majoritatea angajatilor primariei si consiliului local si judetean freaca menta pe acolo sau sunt incompetenti ;si nu o spun din auzite sau barfe,eu insami sau rude,prieteni sau vecini am facut diverse sesizari in diverse probleme,90% nu se rezolva sau asteapta spagi ca sa rezolve ceva..;daca se mai rezolva ceva e pt ca inca mai exista oameni cu bun simt pe acolo care nu au fost atinsi de ciuma ticalosiei clanului mazareconstantinescu care a ''murdarit'' orice activitate in primarie si consiliul judetean!