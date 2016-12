Cum îşi schimbă traseul autobuzul RATC 101 C

Cum își schimbă traseul autobuzul RATC 101 C

Autobuzul 101 C își schimbă traseul, începând de luni, 7 octombrie 2013. Măsura a fost luată de conducerea Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța din cauza lipsei de călători pe o parte a traseului.„Nu sunt aproape deloc călători pe zona fostului depou de tramvaie și strada Celulozei și, din acest motiv, dar și pentru a răspunde solicitărilor societăților comerciale, începând de luni, 7 octombrie, autobuzele liniei 101 C vor întoarce la fostul depou de tramvaie. Autobuzele vor pleca pe strada Industrială până la intersecția cu bd-ul Aurel Vlaicu, unde vor intra în vechiul traseu”, explică directorul general al R.A.T.C. Constanța, Ovidiu Cristian Tănase.Astfel, stațiile Imsat, Palas, Facultativă (Drumuri Județene), Fabrica de Pâine și Lukoil nu vor mai fi deservite de linia 101 C. Călătorii care au acces la bd-ul Aurel Vlaicu între Fabrica de Pâine și intersecția Cumpenei pot opta la transportul cu linia 1 sau linia 101 M.