Cum îşi pot găsi şomerii constănţeni de muncă

Cum își pot găsi șomerii constănțeni de muncă

Vremurile de criză au lovit dur angajatorii și angajații români. Rândurile persoanelor fără un loc de muncă s-au îngroșat mult în ultimii ani și găsirea unui job este o prioritate pentru cei aproape 18.000 de șomeri constănțeni. În sprijinul acestora a fost lansat ieri, la Constanța, proiectul „Soluție inovativă pentru participarea șomerilor pe piața muncii”. Promovat de Asociația Experților pentru Dezvoltare Durabilă, în colaborare cu Asociația „Perspec-tiva Europeană”, S.C. Mondo Consulting and Trading S.R.L. și Stathis Pantazis S.R.L., Grecia, programul are o perioadă de implementare de 24 de luni și o valoare totală de 2.235.380 de lei, din fonduri europene. Sfaturi pentru CV și interviu Proiectul se adresează unui număr de 100 de șomeri de lungă durată din regiunea de sud-est, care vor urma cursuri de pregătire pro-fesională, vor fi consiliați în redac-tarea CV-ului și în prezentarea la interviul de angajare. „Constanța este județul cu cel mai mare potențial de angajare din regiunea de sud-est a țării noastre, de aceea am ales-o ca și locație pentru lansarea proiectului. Ne dorim să îmbunătățim mobilitatea geografică și ocupațională, în vederea angajării a 100 de șomeri pe termen lung, prin participarea lor la cursuri de limba engleză, operare pe calculator, internet și e-mail și formare într-o meserie principală și una secundară, stabilite împreună cu beneficiarul”, a explicat Mihaela Condurățeanu, președintele Asociației Experților pentru Dezvoltare Durabilă. Dublă formare profesională De exemplu, un șomer se poate pregăti pentru meseria de zugrav vopsitor și, secundar, pentru cea de dulgher-tâmplar-parchetar, ori electrician în construcții, corelat cu electrician echipamente electrice și energetice. Pe perioada participării la programele de formare, beneficiarilor li se vor asigura subvenții. De aseme-nea, vor fi asigurate servicii de transport cu autocarul la locațiile de formare și masă. În plus, la finalul pro-iectului, se va organiza un târg local de joburi pentru ocupațiile în care beneficiarii s-au format profesional. Înscrierea în program se va realiza pe baza: l unui formular de înregistrare ce este pus la dispoziție de Asociația Experților pentru Dezvoltare Durabilă l unei copii după cartea de identitate l unei copii după carnetul de șomer sau adeverință eliberată de AJOFM l unei copii după cartea de muncă și un CV. Persoanele interesate pot afla mai multe detalii și informații contactând Asociația Experților pentru Dezvoltare Durabilă, tel.: 021/311.44.64 sau e-mail: aedd@contractor.net.