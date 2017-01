Cum îşi pot achita constănţenii facturile la lumină la sfârşit de an

Cum își pot achita constănțenii facturile la lumină la sfârșit de an

În perioada sărbătorilor de iarnă, Punctele Enel din județele Constanța, vor fi închise și în zilele de 1 și 2 ianuarie 2014, zile liberele legale.În celelalte zile, Punctele Enel vor funcționa după programul obișnuit: 29, 30 și 31decembrie 2013, respectiv 05 ianuarie 2014, programul de funcționare este de la ora 8,00 la ora 16,00.Clienții Enel Energie, care doresc să își achite factura de energie electrică în această perioadă, pot utiliza modalitățile alternative de plată, și anume:NUMERARLa terminalele ZebraPay, în magazinele care au afișată sigla Pay Point sau Payzone, benzinăriile OMV prin Westaco, Poșta Română, automatele de încasare APS de la Bancpost, automatele de încasare APN de la Banca Transilvania, automatele de încasare ROBO ale BRD Groupe Societe Generale, BNA ale Unicredit Țiriac, Rompay, QIWI și băncile partenere.REȚEAUA DE ATM c!curi (bancomate)Banca Comercială Română, Banca Română pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale, CEC Bank, ING Bank, UniCredit Țiriac Bank (folosind orice card bancar), Piraeus Bank România, Bancpost, Banca Transilvania, Garanti Bank, RIB – Romanian International Bank, Raiffeisen Bank.DEBIT DIRECTING Bank, Banca Comercială Română, Banca Română pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale, CEC Bank, Piraeus Bank Romania, Banca Italo Romena, OTP Bank, Raiffeisen Bank, Alpha Bank, Bancpost, Banca Transilvania, Unicredit Țiriac Bank.INTERNETFastbanking {!c Bancpost, Click 24 Banking {!c BCR, BRD-Net și BRD@ffice {!c BRD, Internet Banking king CEC Bank, Citibank Online king Citibank, Home Bank nk g ING Bank, Online Banking și BusinessNet nk g Unicredit Țiriac Bank, Raiffeisen Online nk g Raiffeisen Bank, Piraeus Online Banking nk g Piraeus Bank Romania, Banca Transilvania, Alpha Bank, INTESA SANPAOLO Bank prin intermediul noii aplicații de Internet Banking I-B@nk, Garanti Bank, RIB.VIRAMENT BANCARCitibank, Banca Română pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale, Banca Comercială Română, ING Bank, Unicredit Țiriac Bank, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, Garanti Bank, Bancpost, CEC Bank, Piraeus Bank România, Intesa SanPaolo Bank.Pentru a afla informații despre consumul de energie, facturile și plățile efectuate, clienții Enel Energie și Enel Energie Muntenia pot apela gratuit InfoEnel la telefon 0800 07 08 09 sau pot accesa pagina de web www.enel.ro secțiunea My Enel.Pentru perioada în care nu este prevăzut program cu publicul, nu se vor face preavizări sau deconectări de la rețeaua de energie electrică. Serviciul Telecitire va fi funcțional, susțin reprezentanții Enel Dobrogea.