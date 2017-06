Cum îşi păcălesc firmele de pază angajaţii. "Tot muncim, dar banii nu mai vin"

1

firme fantoma

NU-I MAI PLANGETI PE ACESTI SACALY ..TOTI INTERLOPII NENOROCITI K RELATII si-au deschis firme de paza chipurile ..dar ei de fapt sun hoti in adevaratul sens al cuvantului ..au tot felul de ..inscrisuri pe masini parca sunt stat in stat ..divizie ..subunitate etc. sunt infractori care cu ajutorul politicienilor au capusat toata romania ..aici gasim angajati numai nenorociti care nu le place munca .lenevesc in masini si vorbesc la telefon ..iar hotii fura impreuna cu ei ..nu va faceti k nu stiti sau nu vedeti ...