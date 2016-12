Cum îşi înşeală magazinele din Constanţa clienţii cu reduceri de preţ fictive

2

Cum își înșeală magazinele din Constanța clienții cu reduceri de preț fictive

Dupa cum ne-am obisnuit OPC-ul nu spune ce firme ne pacalesc insa daca au fost amendati 22 de agenti economici inseamna ca toate marile magazine practica aceiasi politica mincinoasa fata de client.Eu va propun stimata redactie daca puteti intr-un articol sa dezbateti o problema de mare actualitate in capitala -pretul apei potabile. In Bucuresti Apa Nova (adica RAJA lor) percepe urmatoarele tarife:apa potabila 5.75 lei mc cu tva, canalizare 1.28 mc cu tva total=7.03 lei .Constantenii pentru aceleasi servicii platesc 9.5 lei.Din anchetele facute de procurorii DNA referitor la jaful de la Apa Nova ,firma a marit in mod nejustificat de 17 ori pretul apei potabile iar bucurestenii au platit pe facturi bani in plus ani la rand. Scandalul Apa Nova a extins cercul bănuielilor și asupra altor firme de utilități bănuite că au procedat similar. Nu ati putea sa faceti o analiza pe aceasta tema sa intelegem si noi de ce avem cele mai scumpe servicii de apa din tara.Si in Bucuresti unde procurorii au demonstrat jaful ,serviciile costa 7 lei mc iar la noi 9,5 lei mc.Ma doare la buget cand eu pt 10 mc platesc 95 lei ,iar cetateanul din comuna Pestera plateste pt aceiasi cantitate de apa de zece ori mai putin adica 9,5 lei .Cum sunt posibile asemenea diferente de tarife?