Cum influențează pornografia creierul bărbaților

Bărbații care își petrec mult timp vizionând materiale pornografice sunt expuși riscului de micșorare a volumului materiei cenușii în anumite regiuni ale creierului și au o activitate cerebrală redusă, conform unui studiu al cercetătorilor germani, publicat joi în Statele Unite."Am constatat o legătură negativă între vizionarea pornografiei timp de mai multe ore pe săptămână și volumul materiei cenușii în lobul drept al creierului", fenomen care afectează și activitatea cortexului prefrontal, au afirmat cercetătorii germani de la Institutul Max Plank for Human Development din Berlin."Aceste efecte ar putea indica schimbări a plasticității neuronale, ce rezultă dintr-o stimulare intensă a centrului plăcerii", au afirmat aceștia, în ediția online a publicației Journal of the American Medical Association, Psychiatry.Deși este nevoie de cercetări suplimentare, acest studiu a furnizat primul indiciu al existenței unei legături între vizionarea de materiale pornografice și o reducere a dimensiunii și activității creierului, ca reacție la stimularea sexuală.