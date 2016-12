Cum face statul economie la buget pe banii părinţilor

Cum face statul economie la buget pe banii părinților

Tații constănțeni preferă să se ducă la muncă decât să stea la schimbatul scutecelor. Dincolo de ideile împământenite că femeile sunt cele care trebuie să crească copiii, această tendință se explică prin dorința taților, ca și capi de familie, de a asigura venitul principal în gospodărie.Tații fug de scutece și, deși conform legii au și ei dreptul la concediul paternal și chiar sunt obligați să își ia măcar o lună, foarte puțini sunt cei care o și fac. Fie din considerente de tradiție, cum că bărbatul merge la serviciu și femeia stă acasă cu copiii, fie din motive financiare, renunțarea la slujbă timp de o lună aducând o gaură serioasă în buget, tăticii n-au niciun gând să profite de acea lună liberă pentru a sta cu bebelușul. Însă, dacă nu profită de ea, pierd și indemnizația de creștere a copilului pentru intervalul respectiv.Legea românească spune că ambii părinți trebuie să participe la creșterea și îngrijirea copilului pentru cel puțin o lună de zile - „dreptul la concediul pentru creșterea copilului se acordă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, în situația în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condițiile de acordare a acestuia”.Astfel, cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept, adică tatălui dacă mama a solicitat concediul la început și mamei dacă tatăl este cel care a optat pentru concediul de paternitate. În cazul în care nu solicită dreptul la concediul care îi revine în luna res-pectivă, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acestuia. Cuantumul indemnizației în respectiva lună de concediu se va calcula în funcție de venitul tatălui, dacă el ar trebui să stea ultima lună acasă cu bebelușul, fiind în valoare de 75% din media veniturilor realizate de tată în ultimele 12 luni.„În luna octombrie 2014, au primit indemnizația de creșterea copilului 4.465 de beneficiari din județul Constanța. Din aceștia 490 sunt bărbați și 3.975 sunt femei. În ce privește ultima lună de concediu de creșterea copilului, lunar, aveam maximum trei - patru persoane care o solicită. De obicei, cere mama indemnizația de creșterea copilului chiar de la început, iar tatăl chiar dacă îndeplinește toate condițiile, nu își ia luna de concediu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, Mariana Fătu.„Este imposibil pentru mine să întrerup munca o lună de zile. Lucrez la o firmă mică, unde suntem puțini angajați și fiecare știe ce are de făcut. Orice lipsă înseamnă comenzi mai puține în luna respectivă, deci venituri mai puține, pentru toți. Banii de la stat, constând în indemnizația de 600 de lei, erau bineveniți, dar dacă nu muncesc o lună de zile, risc să pierd mai mult și nu doar eu, ci toți colegii mei!”, ne-a povestit Vlad Slabu, din Constanța, angajat la o firmă care confecționează mobilă pentru export. Împreună cu soția sa, acesta deja s-a hotărât să renunțe la indemnizația din ultima lună de creșterea copilului, iar bebelușul îl vor lăsa la o mătușă, pe timpul zilei, cât sunt amândoi la serviciu, pe care o vor plăti cu 500 de lei pe lună.„În cazul în care renunță la concediu, tații au obligația de a ne anunța cu 60 de zile înainte de împlinirea concediului de un an sau doi ani, în funcție de opțiunea mămicii pentru indemnizație. Noi va trebui să suspendăm plata indemnizație. Dacă nu ne anunță și primesc banii tot va trebui să-i returneze pentru că se fac verificări, se suprapun bazele de date și li se va face debit”, a mai explicat reprezentantul AJPIS Constanța.Legislația mai oferă însă varianta ca mămica, dacă revine la serviciu mai devreme de un an, atât cât a solicitat concediu de îngrijire copil, să primească de la stat un stimulent de inserție de 500 de lei lunar. Dacă a solicitat doi ani de concediu și se întoarce la lucru mai înainte să expire cei doi ani, părintele primește stimulentul de 500 de lei până la împlinirea vârstei de doi ani a copilului.