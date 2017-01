Cum fac cerşetorii bani mai mulţi decât salariaţii

Cum fac cerșetorii bani mai mulți decât salariații

„Vin în fiecare zi din localitatea Kogălniceanu, stau la semafoare, în apropierea gării, și îmi hrănesc cei trei copii din ce strâng zilnic. La început mi-a fost rușine, dar apoi m-am obișnuit. Mai rușinos este să-ți stea copiii flămânzi sau desculți!“.Asta ne-a povestit o cerșetoare pe care sigur ați întâlnit-o cel puțin o dată, la vreo intersecție din Constanța. Femeia este îmbrăcată curățel și la fel este și bebelușul pe care îl ține în brațe cu mare grijă și atenție. Dacă există vreo fărâmă de adevăr în ceea ce ne-a spus sau este doar o poveste bine ticluită, pregătită din timp pentru cei curioși, asta o știe numai ea. Cert este că nu a vrut să ne spună câți bani strânge zilnic, dar a recunoscut că este vorba despre o sumă mai mare de 50 de lei.Faptul că poartă în brațe un copil mic și are aspect îngrijit înduioșează mulți trecători și șoferi, unii dându-i chiar și cinci sau zece lei. De fapt, aproape toți cerșetorii din Constanța fac mai mulți bani într-o zi decât o mare parte a locuitorilor orașului, care au un loc de muncă și muncesc cinstit. Ce fac cu banii primiți de la trecători este numai de ei știut, cert este că în fiecare zi revin în același loc, fără vreo jenă, cu mâna întinsă.Mulți dintre noi muncim ore bune în fiecare zi pentru a câștiga un salariu lunar din care să ne ducem traiul. Unii câștigă mai mult, alții mai puțin, cert este că fac o muncă cinstită. Tot muncă cinstită s-ar putea numi și ceea ce fac cerșetorii. Practic, ei nu bagă mâna în buzunar nimănui, dar prin aspectul și vorbele lor reușesc să-i convingă pe mulți trecători să le dea bani. La sfârșitul zilei, au buzunarele doldora de bancnote și monede, dar și burta plină din pomenile pietonilor.Unii își cumpără de mâncare, alții băuturăFiecare dintre noi am trecut, măcar o dată, pe lângă un cetățean, care, cu un glas rugător, ne-a implorat să-i dăm un bănuț ca să-și ia pâine. Unora le-am dat, altora nu. Dar întotdeauna se găsește cineva care să-i întindă o bancnotă. Prea puțini însă folosesc banii primiți pentru a-și duce traiul de pe o zi pe alta. Unii își alimentează viciile, cumpărându-și băutură sau țigări, alții chiar merg la jocurile de noroc.„De când s-a încălzit, parcă s-au înmulțit cerșetorii. Probabil că vin și de prin alte locuri. Arată așa, amărâți, că îți vine să le dai toți banii pe care îi ai în buzunare. După aceea, îți dai seama că, la sfârșitul zilei, pleacă acasă cu zeci sau chiar sute de lei. Mai grav este că ei alimentează rețele întregi, conduse de persoane interlope. Am văzut într-o seară, la colțul bulevardului Mamaia, cum un copil care cerșise la semaforul de la Capitol s-a dus și i-a dat niște bani unui individ care nu părea să fie tatăl lui. Se vedea că erau cunoștințe vechi, dar, ce m-a mirat, bărbatul a fost foarte amabil cu copilul”, ne-a povestit Ioana S., din Constanța.Pușcărie pentru cerșetorieConform legilor în vigoare, cerșetoria este considerată infracțiune și se poate pedepsi chiar și cu închisoarea. Cu toate acestea, n-am prea văzut cerșetori reținuți și încarcerați. Practic, fapta persoanei care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, se pedepsește cu închisoarea de la o lună la trei ani. Totuși, autoritățile îi privesc cu indulgență pe cerșetori și îi tolerează, chiar dacă unii dintre ei devin chiar agresivi atunci când oamenii îi ignoră. Însă aceștia trăiesc mai mult decât îndestulător din mila publică.„M-a scuipat pentru că nu i-am dat bani!“„Recent, a venit la mine, la semafor, un cerșetor care părea în toate puterile pentru muncă. Am refuzat să îi dau bani și i-am spus să se ducă să muncească. S-a întors foarte nervos, m-a scuipat și a fugit! Acela chiar merita să meargă la pușcărie. Am regretat gestul meu și mi-am dat seama că oricum nu îl schimbam eu și nici nu îndreptam societatea asta strâmbă în care trăim. De atunci, am promis că nu mai dau niciun ban cerșetorilor”, ne-a povestit Vlad Mirea, din Constanța.