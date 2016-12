Cum explică Enel factura de electricitate

După nenumărate plângeri că factura la electricitate este prea stufoasă și nu este pe înțelesul tuturor, Enel lansează o plat-formă online prin care oferă clienților săi explicații despre modul în care este compusă factura de energie electrică.Platforma „Factura pe înțelesul tuturor” acoperă, în detaliu, toate componentele, așa cum sunt stabilite în prezent de către Autoritatea Națională pentru Energie (ANRE) și explică clienților modul în care factura de electricitate se calculează, precum și ce taxe și servicii sunt asociate acesteia. Printr-un ghid interactiv, clienții pot alege elementul de interes și pot accesa instantaneu explicația fiecărei componente de pe factură, de la energie activă, la TVA, taxa pe co-generare, certificate verzi etc. Platforma, ușor de înțeles și cu un design prietenos, conține și o colecție de șase videoclipuri explicative, în care directorul Enel Energie responsabil de relația cu clienții, Simona Trofin explică modul în care factura este compusă, precum și felul în care sunt calculate alte componente.„Platforma online este un alt pas către digitalizare, făcut de Enel pe piața românească, după ce a fost prima companie de utilități care a lansat pe plan local factura electronică, dar și o aplicație pentru telefoane mobile și unități self care. Enel se concentrează, de asemenea, pe dezvoltarea canalelor de comunicare în social media. Pagina sa de Facebook, Enel Sharing România, are acum o echipă dedicată de relații cu clienții, pentru a oferi consumatorilor acces ușor la serviciile de customer care ale companiei”, explică reprezentanții ENEL.