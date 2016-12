Cum este afectat turismul de funcţionarii care iau decizii rupte de realitate

Cum este afectat turismul de funcționarii care iau decizii rupte de realitate

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) solicită Guvernului să fie consultată atunci când se iau decizii în legătură cu turismul. „Turismul românesc este, în proporție de peste 99 la sută, aflat în proprietate privată, și din acest motiv nu mai vrem să se ia hotărâri fără să fim consultați. S-a întâmplat de multe ori ca niște funcționari, din birourile lor, să ia decizii care să ne afecteze”, a declarat Mohammad Murad, președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).Federația, ai cărei membri au peste 31.000 de angajați și o cifră de afaceri cumulată care depășește cinci miliarde de euro, este cea mai importantă structură de acest fel din turismul românesc.„Dacă în alte domenii statul încă mai are încă parti-cipații însemnate, turismul românesc este integral privat. Cel mai bine știu ce se întâmplă în piață patronii din turism. Ultima măsură greșită, luată fără ca noi să fim consultați, a fost trecerea birourilor externe de promovare turistică de la Autoritatea Națională de Turism (ANT) la nou înființatul Institut de Comerț Exterior”, a spus Mohammad Murad.În decembrie anul trecut, s-a decis înființarea Institutului Român de Comerț Exterior (IRCE), care va avea un total de 60 de posturi care, deși se va ocupa de exporturi, nu va avea în subordine cele 83 de posturi ale atașaților comerciali ai României, dar preia în schimb birourile naționale de turism. Reprezentanțele externe de turism vor fi preluate fără vreun compartiment de suport, în condițiile în care nou înființatul institut nu dispune de personal de specialitate în domeniul promovării turistice, care are un caracter special, diferit de promovarea comercială.Potrivit reprezentanților FPTR, exportul turistic se consumă în țară, iar promovarea se face cu mesaje, imagini și promisiuni, mizând foarte mult pe imaginea și credibilitatea promotorului. În plus, promovarea turistică se adresează în egală măsură consumatorului individual, cât și celui care călătorește în grup, indiferent dacă aceștia își organizează călătoria pe cont propriu sau printr-o organizație de turism.Reprezentanțele externe vor trebui să coopereze pentru exercitarea atribuțiilor lor cu Autoritatea Națională de Turism, adică cu instituția din care tocmai se dorește a fi desprinse.