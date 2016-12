Cum eliberează Primăria Constanţa autorizaţiile de construcţie?

Cum eliberează Primăria Constanța autorizațiile de construcție?

Spațiul verde din Constanța dispare, treptat, sub coloși de beton. Primăria Constanța nu este însă îngrijorată. Ba din contră, eliberează autorizații de construire parcă pe bandă rulantă, spre disperarea constănțenilor care văd cum spațiul dintre blocuri se transformă în șantiere și se gândesc cu groază că, în câteva luni, nu vor mai avea lumină în case. Într-o astfel de situație se află, în prezent, locatarii blocurilor BM 8 și BM 9A, de pe strada Pescarilor, numărul 24 (cartierul Faleză Nord). Oamenii au văzut, la începutul lunii mai, cum lucrătorii au început să degajeze terenul din imediata apropiere a blocurilor pentru ridicarea unui bloc cu opt etaje. Un adevărat colos, în condițiile în care blocurile din zonă au trei sau patru nivele. În plus, imobilul urmează să fie construit la nici nouă metri de clădirile vecine. „Pun în pericol blocurile în care trăim de o viață“ Locatarii imobilelor învecinate se întreabă cum a reușit investitorul, SC Proconstruct Invest SRL, să obțină autorizație de construcție, deși normele legale nu ar fi fost respectate. În consecință, oamenii au trimis petiții către Prefectura Constanța, Agenția de Protecția Mediului, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Județean în Construcții și Primăria Constanța, prin care cer luarea de măsuri. „În urma consultării legislației în vigoare, privitoare la elaborarea planului urbanistic zonal (PUZ) și eliberarea autorizației de construire de către autoritățile locale, am constatat următoarele: la aprobarea PUZ-ului de către Consiliul Local Constanța, în ședința din 17.12.2008 au fost încălcate prevederile legale, cuprinse în Legea 50/1991. Nu s-a cerut avizul serviciului de sănătate publică și nu a avut loc consultarea prealabilă a populației prin prezentarea PUZ-ului în expoziție anunțată în mass-media”, se arată în plângerea formulată de locatari. În plus, atrag atenția constăn-țenii, se încalcă prevederile legale privind distanța dintre clădiri; un alt motiv pentru care nu ar fi trebuit să fie eliberată autorizație de construire. „La eliberarea autorizației de construire nr. 202/11.02.2010, s-au încălcat prevederile legii care spun că avizul de sănătate publică se obține dacă distanța între clădiri este mai mare sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, asigurând însorirea minimum o oră jumătate pe zi”, se mai arată în plângerea semnată de 30 de familii din blocurile învecinate. „Ne lasă pe întuneric și pun în pericol blocurile în care trăim de zeci de ani!”, ne-au spus Mihail Șer-bănescu, unul dintre reclamanți. Autorizația de construire, la control Reprezentanții instituțiilor cu rol de răspundere au început deja verificările. Senol Zevri, directorul APM Constanța, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că „în arhiva in-stituției nu a fost găsit niciun aviz de mediu eliberat pentru acest imobil”. „Vom sesiza Garda de Mediu și Prefectura Constanța, pentru a continua verificările, căci oamenii spun că există autorizație de mediu. Dar o autorizație de construcție fără avizul de mediu este nulă de drept”, a continuat directorul agenției. La rândul său, Christian Gigi Chiru, șeful Inspectoratului Teritorial în Construcții, a afirmat că informațiile primite sunt „contradictorii” și anunță verificări la Primăria Constanța. „Avem informații că există autorizație de construcție, emisă de primărie, dar arhitectul inspec-toratului urmează să facă verificări, să vedem exact ce are emitentul autorizației la dosar. De asemenea, o să fie verificat și dosarul realizat pentru PUZ. Dacă se constată că autorizația a fost emisă în mod nelegal, vom sesiza Prefectura, care va solicita în instanță anularea ei”, a declarat șeful inspectoratului. El a adăugat că, în ultima perioadă, a primit tot mai multe sesizări privind construcții ridicate mult prea aproape de blocurile vecine. „Noi respectăm legea!“ Blocul ridicat de SC Proconstruct Invest SRL pe strada Pescarilor este 2S+P+8E, se întinde pe 1.200 de metri pătrați, iar beneficiarul anunță că va fi finalizat până în vara lui 2012. De altfel, a scos deja la vânzare apartamentele din imobilul respectiv, cărora le face reclamă într-un cotidian local. Contactat telefonic, administratorul firmei, Mario Garcia Martinez, ne-a declarat că au fost respectate toate normele legale. „Am făcut un studiu privind gradul de însorire și respectăm legislația privind acest aspect. De asemenea, avem toate actele necesare, inclusiv acordul de mediu. Respectăm tot ce prevede legea”, a arătat bărbatul. Potrivit datelor furnizate de Oficiul Comerțului, acționarii firmei sunt spaniolul Garcia Martinez Mario, care deține 27,1% și societățile Montajes e Ingenieria del Cemento SA (43,78%) și OBH Y-EDI SL (29,1%).