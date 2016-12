Cum cresc peste noapte blocurile construite pe spaţiile verzi din zona Tăbăcărie

4

FAGADAU - MINCIUNAU

Domnule Fagadau, poate le puteti explica constantenilor prin ce metoda au reusit posesorii tarabelor de flori situate pe strada Soveja, vis-a-vis de Piata Tomis III, sa ocupe 3 metri din totalul de 4 pe care il are trotuarul din respectiva zona. Cum ati permis ca tarabele de flori sa muste din trotuar in conditiile in care standurile de flori din piata sunt situate la 200 de metri distanta. Pietonii sunt obligati sa circule pe carosabil pentru ca tarabele de flori sunt puse exact in statia de autobuz care este si asa foarte aglomerata. Pe ale cui interese le serviti? Pe ale constantenilor sunt convisa ca nu, asta in conditiile in care mame cu carucioare de copii, batrini in baston, invalizi in carucioare si multe alte categorii de cetateni sunt nevoite sa iasa pe carosabil printre masini ca sa poata depasi zona. Ati periat zona Tomis III si i-ati gonit pe toti amaratii care vindeau o legatura de leustean, dar de mafia florarilor nu v-ati atins. Asta inseamna dreptate? Sau sunteti doar un FAGADAU ? Fagaduti si nu va tineti de cuvant ?