CUM ARATĂ staţiunea MAMAIA înaintea MINI-SEZONULUI

Adevarul sta in prostitutie

Acum sa sa fim sinceri si sa clarificam un lucru.De ce as fi eu bucuros ca in statiunea Mamaia "mii de turisti vor umple hotelurile,barurile,cluburile si restaurantele".Daca mii de turisti ajung in Mamaia factura mea la apa calda va fi mai mica ? Scade taxa anuala pe rahatul de caine ? Va rog sa-mi dati un singur motiv. Toata ziua aud ca la vara va fi cald,ca turistii vor lua cu asalt plajele litoralului,ca zeci de care alegorice vor defila pe bulevardele statiunilor. La ce bun ? Stie cineva cati constanteni traiesc din turism ? Aveti o evidenta ? Stie cineva cate apartamente sunt ocupate in Mamaia ?(12 luni/an) Stie cineva cati bani ajung la bugetul orasului din impozitarea caselor de vacanta din Mamaia ? Stie cineva cate apartamente se inchiriaza in timpul sezonului si cati bani ajung la buget din aceasta activitate ? Proprietarii locuintelor sezoniere(de vacanta) platesc taxa de habitat. Stie cineva cata evaziune fiscala se face acolo ? Astept un raspuns de la iluminatul Mazare