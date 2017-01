CUM ARATĂ HOTELUL LUI RADU MAZĂRE DIN MADAGASCAR / GALERIE FOTO

1

Ma gandeam si eu...

Ca acolo pe plaja se potrivea de minune un hotel cu cel putin 20 de ataje din beton,sticla,fier forjat si inox,un fel de accent vertical,asa ca la Mamaia.Apoi ma intreb unde sunt barurile,discotecile,si alte constructii ridicate chiar pe nisip,asa ca la Mamaia.Sa nu stie Mazare cum se obtine profit din turism ? Daca la Mamaia au adus palmieri in ghiveci,de ce acolo nu vad brazi in borcan ? Unde sunt braziliencile cu dansurile lor minunate,unde sunt carele alegorice,unde sunt prostituatele,unde este telecabina,AquaMagic,magarusii,unde este porumbul fiert,sezlongurile,umbrelutele,tarabele cu chiloti expusi pe corso ? Babilonia ,unde este ? E trist,nu-mi place.Daca tiganie ca la Mamaia nu e,nimic nu e.Flori,vad multe flori,spatii mari aerisite,multa verdeata si se pare ca linistea si glasul valurilor sunt mai importante pe plaja lui Mazare.Boxele,unde sunt boxele ? De ce la Mamaia se poate si in Madagascar nu se poate ? Ce o fi in capul lui Mazare ? Uite un posibil raspuns:pentru ca seful de trib nu suporta primarii corupti.Pentru ca ei nu au primarie.Daca seful de trib ar fi stiut ca Mazare a fost primar in Constanta,probabil ca l-ar fi fiert intr-un ceaun.Si basca lui rosie ar fi ajuns garnitura in farfuria tribului.Fagadau stie unde va munci el tot restul vietii ? Despre investitii,despre preferintele investitorilor romani vorbim data viitoare.Mai pesedeilor,mai golanilor, sa nu mai vorbiti despre locuri de munca,patriotism si investitii in Constanta ca riscati sa primiti o palma peste plisc.De ce investiti in Madagascar,in Brazilia si pe aiurea ? Stiu.....milosilor,voi aveti grija de saraci,someri si de batrani.PMV !