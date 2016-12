Cum ar rezista CONSTANŢA LA UN CUTREMUR PUTERNIC. Care sunt CARTIERELE VULNERABILE ale oraşului

7

Hei rup,hei rup-bum !

"Noi suntem brigadierii / Nu ne oprește nimeni,/ Nici legea,nici vîntul,nici cutremurul...Hei rup,hei rup-bumm... !" Suntem fruntasi in spartul zidurilor. In blocurile noastre se lucreaza ca in abataje. Noroc bun ! Stiu pe cineva care a cumparat un apartament in octombrie si a faramat ziduri pana in luna mai din anul urmator. Bine ca nu i-a dat prin cap sa le sparga cu trotil. Ardeee...baiii...!!! Acum are un apartament ca la americani-fara ziduri interioare. Probabil ca a obtinut aprobare de la un ofiter de artilerie sau de la ofiterul starii civile. In schimb,zacusca o face in balcon iar vecinul de la etaj este negru la fata ca un miner. Vecine,iar pleci la piata fara lampas. Nu-mi pasa.Eu sparg ce vreau in casa mea. Noroc Bun !