Cum ajunge soluţia antiderapantă pentru străzi în farfuriile noastre? Otrăvurile din mâncarea de post

2

APCul lui guvide prajit

Hai mai Andreea, chiar nu ai invatat nimic de data trecuta.... Costel asta de la APC vine cu niste chestii aparent senzationale dar daca le iei la rasfoit sunt niste prostii de te doare capul. Daca te mai uite ca vin de la asemenea oameni de "stiinta" mai ca te bufneste rasul. Sau plansul de mila al natiunii asteia care se uita in gura unor nimeni. Sa o luam de la inceput - adica cu jurnalistul care pune titlul pompos "Cum ajunge soluția antiderapantă pentru străzi în farfuriile noastre" - Cu parere de rau - mai mult de 3 nu meriti pt titlul asta. In primul rand ca solutia de cu pricina (carbonatul de calciu) nu e solutie antiderapanta ci solutie de deszapezire. Daca nu stii diferemta poti consulta Dexul. In al doilea rand - chiar daca se foloseste carbonatul de calciu pt tofu - nu are nici o legatura cu cel care se foloseste pe strazi. Cel pt tofu este substanta pura, avizata pt consum uman. In al treilea rand - sarea (clorura de calciu) se foloseste pt deszapezire deci de aici rezulta ca 99% din branzeturi folosesc "solutie antiderapanta" Trecand acum peste greselile datorate unui proces jurnalistic "copy-paste" automat tip reflex (adica care nu necesita folosirea nici macar a unui neuron) - sa vedem ce rahat mananca nea Costel silvicultorul: "Cea mai largă utilizare, în ultimii și viitorii ani, a clorurii de calciu vizează prevenirea formării gheții și îndepărtarea acesteia de pe șosele." - pai asa e, dar calitatea clorurii de calciu e la fel cu cea care se foloseste la deszapezire? Domnu` conf. univ. dr. Costel stie cum se face branza tofu? stie ca fara clorura de calciu nu se face? Pe urma mai stie ca : "As a firming agent, calcium chloride is used in canned vegetables, in firming soybean curds into tofu and in producing a caviar substitute from vegetable or fruit juices.[18] It is commonly used as an electrolyte in sports drinks and other beverages, including bottled water. The extremely salty taste of calcium chloride is used to flavor pickles while not increasing the food's sodium content. Calcium chloride's freezing-point depression properties are used to slow the freezing of the caramel in caramel-filled chocolate bars. In brewing beer, calcium chloride is sometimes used to correct mineral deficiencies in the brewing water. It affects flavor and chemical reactions during the brewing process, and can also affect yeast function during fermentation. In cheesemaking, calcium chloride is sometimes added to processed (pasteurized/homogenized) milk to restore the natural balance between calcium and protein in casein for the purposes of making cheeses, such as brie, Pélardon and Stilton. By adding calcium chloride to the milk before adding the coagulant, calcium levels are restored. Also, it is frequently added to sliced apples to maintain texture. " - adica se foloseste intens in industria alimentara? Apoi "Acumularea (clorurii) de calciu în organism (hipercalcemie) determină o serie ..." Fraza a inceput cu acumularea de calciu, care poate proveni din clorura de calciu, carbonatul de calciu, etc etc etc. Adica si daca bei mult lapte poti suferi de hipercalcemie..... In schimb dr. Costel nu a facut nici macar o analiza chimica sa vada cat calciu (sub forma de clorura) este in acel produs, si daca este sub doza zilnica recomandata.