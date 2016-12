Cum afli dacă munceşti legal sau la negru

Cum afli dacă muncești legal sau la negru

Uneori, bucuria de a ne fi găsit un loc de muncă ne poate face să uităm lucruri importante, cum ar fi contractul de muncă sau drepturile de angajat legal. Ne mulțumim că avem unde să muncim și că primim o brumă de bani la sfârșit de lună.Lună după lună, vechimea se adună, dar dacă lucrați la negru, nu se calculează nicăieri, iar dacă patronul mai uită să vă dea salariul, e greu să dovediți că ați muncit pentru el.Așa că nu ezitați să insistați să semnați și să solicitați o copie a contractului oficial de muncă, iar dacă nici așa nu sunteți siguri că angajatorul joacă în mod corect, puteți să verificați la Inspectoratul de Muncă dacă v-a declarat în calitate de salariat. Odată desființate cărțile de muncă, angajații nu mai pot fi siguri că au contract legal de muncă decât dacă văd că acesta apare în evidențele Inspectoratului de Muncă. Potrivit reglementărilor legislative, angajatorii sunt cei care completează „cărțile de muncă electronice” fie online, prin semnătură electronică sau prin aducerea datelor, pe suport electronic, la sediul ITM.„Am semnat un contract de muncă, am primit chiar și un exemplar, dar nu are nicio ștampilă a ITM-ului. Am semnat doar eu și patronul. Cum pot să verific dacă apare înregistrat undeva și nu este doar o hârtie fără valoare?”, ni s-a adresat A.S., un constănțean proaspăt angajat la o firmă de construcții.Verificați-vă patronulPentru a nu vă lăsa înșelați de angajatori, este foarte simplu să verificați legalitatea contractului. Nelegalizarea relațiilor de muncă înseamnă vechime mai puțină în muncă și pierderea unor sume importante la calcularea pensiei. Practic, un contract de muncă neînregistrat înseamnă lipsa plății contribuțiilor sociale, lipsa vechimii și chiar o eventuală răspundere legală. Deocamdată, angajații nu au acces la registrul electronic, dar pot verifica dacă au un contract de muncă înregistrat oficial.Informația, dată doar persoanei în cauză„Orice persoană care nu știe dacă are un contract legal de muncă poate afla gratuit dacă acesta apare în baza de date a ITM”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanța, Florina Vișan. Potrivit acesteia, este suficient să vă prezentați la ghișeul ITM și veți primi toate datele.„Persoana respectivă poate să vină la Inspectoratul de Muncă cu cartea de identitate, iar de la ghișeu va fi informată dacă contractul pe care l-a semnat a fost transmis în registrul general de evidență a salariaților (REVISAL). Informațiile nu se dau decât personal. De asemenea, salariatul poate să-i solicite angajatorului un extras din REVISAL. Are tot dreptul să-l solicite, este ca și o adeverință, dar de multe ori angajații refuză această variantă pentru ca să nu își supere patronul”, a mai explicat reprezentantul ITM Constanța.Astfel se pot depista angajatorii cu probleme și nu riscați să aflați, de exemplu, că nu aveți asigurare medicală.