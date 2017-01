Cum afli câţi bani ai acumulat în fondul de pensie privată obligatoriu

Cum afli câți bani ai acumulat în fondul de pensie privată obligatoriu

În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populației, care pune în pericol pensiile urmașilor noștri, a devenit imperios necesară reformarea sistemului de pensii. Așa a apărut contribuția facultativă la pensii, alături de cea obligatorie, ambele fiind administrate de companii private. Este vorba despre pilonul al doilea de pensii, denumire dată sistemului de pensii administrate privat, cu contribuții definite, obligatorii pentru persoanele de până la 35 de ani și opționale pentru persoanele cu vârstă cuprinsă între 35 și 45 de ani.Practic, din cei 10,5 la sută pe care fiecare angajat îi plătește ca și contribuție la pensie, 4,5 la sută sunt transferați într-un cont separat, al unui fond de investiții. Până la pensionare, banii strânși în contul respectiv vor fi investiți, dar cu prudență, de către o companie specializată, autorizată de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii.Dacă nu ați primit anual plicul prin care sunteți informați ce sumă ați acumulat în contul de pensie privată obligatorie, puteți verifica oricând contul personal. În plus, sumele strânse în contul de pensie privată pot fi moștenite. După pensionare, aveți dreptul să utilizați activul personal pentru plata pensiei private sau să primiți pensia privată într-o rată unică ori eșalonată. În cazul în care nu ați semnat un act de aderare la un fond de pensii, dar sunteți angajat și aveți sub 35 de ani, statul a redistribuit din oficiu cotizația lunară, într-un fond de pensii private. Administratorul fondului la care ați fost repartizat aleatoriu este obligat să vă transmită o scrisoare cu confirmarea aderării în termen de 15 zile. În cazul în care nu ați primit nicio scrisoare, puteți să înaintați o adresă către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, prin care solicitați sprijinul Comisiei în identificarea și comunicarea fondului de pensii la care ați fost înscris.Spre deosebire de sistemul de stat, adică pilonul I de pensii, bazat pe solidaritatea între generații, de tip „pay as you go”, în care angajații plătesc acum pentru pensionarii de acum, unde nu există conturi individuale, iar banii sunt plătiți imediat pensionarilor actuali, fără a se face plasamente financiare, noile fonduri de pensii sunt constituite prin contribuțiile individuale ale participanților, fiind admi-nistrate de către societăți private.Potrivit datelor făcute publice de Autoritatea de Supraveghere Financiară, la finele anului 2013, peste 150.000 de români au în conturile personale fondurile de pensii private obligatorii. De la 1 ia-nuarie 2014, cota de contribuție pentru Pilonul II este de 4,5 puncte procentuale (din contribuțiile pentru asigurări sociale), cu 0,5 puncte procentuale mai mult față de cota din anul 2013. Primele contribuții majorate virate au fost cele pentru luna martie 2014, calculate la salariile brute aferente lunii ianuarie 2014. Până în 2016, această cotă transferată va ajunge la 6 la sută.