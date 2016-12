Cum aflaţi dacă munciţi la negru

Cum aflați dacă munciți la negru

Vara este unul din anotimpurile preferate de către firmele care folosesc muncă la negru. Mulți patroni din construcții, turism, alimentație publică își fac treaba cu persoane cărora nu le întocmesc niciodată contracte de muncă. Fentează atât autoritățile, cât și pe angajați. Unii sunt puși de la început în gardă că nu vor avea „acte”, alții sunt pur și simplu păcăliți cu câte o hârtie care nu devine niciodată oficială și se trezesc că nu au contribuțiile sociale plătite și nu pot be-neficia de asistență medicală ori șomaj.În ciuda amen-zilor consistente, practica neîntocmirii documentelor legale de muncă ră-mâne o variantă pentru mulți patroni. Ei păcălesc de cele mai multe ori angajatul. „Când m-am angajat ca și vânzătoare am semnat un contract pe perioadă determinată, de trei luni. Când acesta a expirat, șefa mi-a spus că am contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Dar eu nu am semnat nimic de mai bine de două luni. De atunci îmi tot spune să nu îmi fac griji, că totul este în regulă. Totuși, la sfatul mamei mele, am fost la ITM și am cerut să văd dacă apar acolo. Nu era nicăieri trecut numele meu”, po-vestește Mariana, o tânără din Constanța.Cereți o copie a registrului electronicAstfel de cazuri sunt însă destul de dese. Dacă aveți dubii asupra contractului dumneavoastră, inspectorii de muncă recomandă să solicitați fie angajatorului, fie Inspectoratului Teritorial de Muncă o copie a paginilor din registrul electronic, care cuprind înscrierile referitoare la dumneavoastră. În mod legal, acordul angajatului este necesar pentru prelungirea oricărui contract sau încheierea unui nou contract de muncă.Mai sunt cazuri în care persoana este pusă să semneze doar cererea de angajare și, profitând de neștiința acesteia, contractul nu se întocmește niciodată. Conform legii, angajatorul are obligația, anterior angajării, să înmâneze persoanei respective, pe semnătură, un exemplar din contractul individual de muncă.Amendă între 500 și 1.000 de leiTrebuie să știți însă că, dacă sunteți găsiți la muncă și nu aveți contract, riscați o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei. Patronul va plăti amenzi între 10.000 de și 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată, iar dacă sunt găsite mai mult de cinci persoane fără forme legale, i se va întocmi dosar penal.Linie gratuită pentru sesizăriDacă vreți să sesizați Inspecția Muncii o puteți face personal, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanța, str. Decebal nr. 13 C, tel. 0241/481.309, 0241/691.254. Acolo va trebui să completați o cerere în care să dați datele firmei și locația unde se prestează muncă la negru. De asemenea, puteți apela linia gratuită pentru sesizări privind munca fără forme legale, 0800.86.86.22. Numărul de telefon este accesibil de luni până vineri, între orele 8,30 și 16,30, din rețele de telefonie fixă. Apelanții trebuie să precizeze denumirea societății unde sunt muncitori la negru, localitatea, sediul social sau măcar locul unde își desfășoară activitatea persoanele fără forme legale de angajare.