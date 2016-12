Cum aduce RAJA apa în casele constănţenilor:"Servicii de calitate la preţuri corecte"

1

Se scumpeste apa

AJUSTÁ, ajustez, vb. I. Tranz. A adapta, a potrivi o piesă la un ansamblu, un obiect de îmbrăcăminte pe corp etc. – Din fr. ajuster. Sursa: DEX '09 (2009) | .Spuneti cinstit scumpim apa,marim preturile .Inante de 1989 preturile nu se mareau se reasezau.Cata minciuna .De ce nu spuneti ca preturile afisate sunt fara tva .Sa va arat cateva preturi in tara :Tarife apa potabila /canalizare cu tva- BRASOV: apa potabila= 4.36 lei/ mc,canalizare 3 lei /mc ; PLOIESTI ap=4.61 lei,c=3.03 lei ; SATU MARE ap=4.27 lei c=3.71 lei ;BISTRITA ap=4.02 lei c=2.73 lei; SIBIU ap=3.45 lei c=2.28 lei; SUCEAVA ap=4.33 lei , c= 2.9 lei; HARGHITA ap=3.3 lei c=2.59 ;BUCURESTI ap=5.75 lei c=1.28 lei; IASI ap=3.97 lei c=2.89 lei; ORADEA ap=3.93 lei c=2.59 lei. Avem cele mai mari rezerve de apa in subteran dar cea mai scumpa apa din tara.Acesta este adevarul.