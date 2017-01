Cum a fost provocată avaria de la CET Palas

Lucrătorii Centralei Termolectrice Palas au muncit zi și noapte pentru a repara toate defecțiunile apărute în urma avariei majore de marți, 11 fe-bruarie, pe magistrala 2, care ali-mentează toată zona de nord a orașului. Deși estimaseră că vor termina lucrarea joi seară, în jurul orei 22,00, ei au reușit să o finalizeze vineri dimineață, astfel încât în jurul orei 6,00, a fost demarată procedura de punere sub presiune a magistralei. Ulterior, și RADET a putut să reia furnizarea de apă caldă și căldură către cartierele afectate. În jurul orei 15,00, agentul termic a ajuns, în sfârșit, și la consumatorii de pe strada Eliberării, acolo unde, de marți după-amiază, nu mai fusese pic de căldură.„A fost o avarie extrem de violentă, care a produs alte trei spărturi mai mari. În prima fază, am reușit să izolăm magistrala 2 și am continuat să funcționăm numai pe magistrala 1. Apoi, cu toate eforturile concentrate către lucrările de remediere, am reușit, într-un timp record, să finalizăm lucrările de reparații-înlocuire pentru aproxi-mativ 80 de metri liniari de conducte. Ne cerem scuze față de cetățenii afectați de această avarie și îi asigurăm că am întreprins toate măsurile necesare pentru a reduce cât mai mult disconfortul și a rezolva situația cât mai rapid. Astfel de avarii sunt inerente oricărui sistem de termoficare”, a explicat directorul Centralei Termoelectrice Palas, Gheorghe Enache.Potrivit acestuia, astfel de avarii apar, de obicei, atunci când se furni-zează agent termic la temperaturi foarte ridicate pentru o lungă pe-rioadă de timp, așa cum a fost cazul la finele lunii ianuarie.„În zilele acelea cu cod portocaliu, cod roșu, apoi ger, am dat agent termic la temperaturi de peste 100 de grade, 110, 115 grade. Asta a dus la slăbirea rezistenței instalațiilor. În cele din urmă, a apărut această avarie. Și în 2009 a fost una asemănătoare”, a mai explicat Gheorghe Enache. Costurile reparațiilor a fost de aproximativ 80.000 de lei, iar va-loarea pierderilor cauzate de ne-furnizarea agentului termic la capacitate maximă urmează să fie calculate în zilele următoare.Investiții de 15 milioane de lei În perioada următoare, conducerea CET Palas intenționează să facă o serie de investiții. Acestea depind însă foarte mult de lichiditățile pe care le va avea disponibile instituția în 2014 pentru acest scop, dar și de încasarea datoriilor pe care le are de recuperat de la RADET Constanța, de aproximativ 300 de milioane de lei.„În 2014, sperăm să facem investiții în limita a 15 milioane de lei”, a mai spus directorul Gheorghe Enache.