Cum a devenit Constanţa magnet pentru ţigani

4

Kustendge e un "oras" de Indo-Turco-Greco Tzigani primtivi

Romanii considera Kustendge o pestilenta orientala - am vazut ca merdialqaedanii au folosit expresia 'panza de paianjen' -, datorita haosului edilitar-imobiliar-rutier-antisocial-anticultural si DECADENTA NABABILOR-orientali-unulasutasi, cauzate de satra-mazaren-ferentarana politicastra ce terorizeaza pestilenta de noua ani. Vad ca merdialqaedana comenteaza numai de invazia tziganeasca din vremea lui Mazare-Cancer-Vodamentu'. Nu inteleg de ce a evitat sa analizeze si IMPACTUL satanic asupra antivietii kustendilimanilor si constantenilor, produs de greco-tzignaimea primitiva, subumana; Greco-Tziganii invadand pestilenta si asa orientala, incepand cu anii '970, venind din satele Misiei, dupa ce s'au imbogatit din HOTIE-patologica, asa cum Indo-Tziganii o fac in ziua de azi din cauza saraciei, insa. Am cunoscut Jewropeni oripilati de comportamentul diabolic al Turco-Tziganilor si Greco-Tziganilor(astia actionand, in special, pe "litoral") din Kustendge - ei afirmand ca inca nu pot crede ca exista "fiinte umane" cu un asa comportament fata de aproape, fata de Om. Am cunsocut Jewnglishtanezi ORIPILATI de comportamentul primitiv al unor Indo-Greco-Tzigani din Rromarlania ajunsi peste ocean - oamenii spunand ca ei cred ca Tziganii sunt "APES" - maimute, pe romaneste! Nu inteleg de ce merdialqaedana a evitat, deasemeni, sa scrie ca, din pacate, multi Rromarlani, indeosebi tineri, au IMPRUMUTAT tarele-nebunesti din comportamentul Tziganilor - Rromarlanii fiind considerati Tzigani in Jewropa si Jewnglishtan. Priviti la comportamentul babetului si tinerilor-"pensionari" asa zisi Romani din Kustendge. N'asa ca ei sunt mai rai ca Tziganii - CERSESC un pachet cu mancare strikkta de la Cancer-Vodamentu' Mazare si satra sa nebuna, nebuna, nebuna de legat! --- P.S. Din intamplare, pe un site diabolic rromarlanesc, monden, cum le place poponaro-lesbienelor de merdia sa'l numeasca, am vazut poza fratelui cioroiului Mazare, asa zis senator de Kustenge, "votat" de babetul flamand. Era alaturi de o PARASUTA schiloada si mai inalta ca el, imbrakkti in ROSU - cateva randuri avertizau ca senatorul s'a...kasatorit in secret. Tziganii'bizdicului! Tot la rosu trag! De i'ar lovi para focului rosu!