Cum a decurs protestul împotriva ACTA, la Constanţa

Cum a decurs protestul împotriva ACTA, la Constanța

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Aproximativ 50 de tineri au protestat, sâmbătă, timp de trei ore, în fața Prefecturii Constanța față de ACTA, ei solicitând ca internetul să rămână liber ca și până acum și purtând pancarte pe care se putea citi "Nu ACTA. Votați ca noi, nu cum spun ei" sau "Jos cenzura".Manifestanții s-au adunat în Piața Prefecturii în jurul orei 17.00 și au purtat pancarte cu mesaje precum "Nu ACTA. Votați ca noi nu cum spun ei", "Internetul este liber", "Sharing is not stealing", "Stop ACTA", "Jos cenzura"."Vreau ca internetul să fie liber ca și până acum, să nu ne oprească accesul la informație și să ne cenzureze. Sper ca și pe viitor lumea să se poată bucura de ceea ce ne bucurăm noi în ziua de azi", a spus Răzvan, un tânăr de 25 de ani, citat de Mediafax.O tânără a susținut că acest acord a fost realizat în spatele ușilor închise fără ca oamenii să-și poată spune părerea."Internetul este despre oameni, pentru oameni și nu au dreptul să ne ia libera exprimare. Toate actele s-au semnat cu ușile închise, nu am avut habar și nu am putut să împiedicăm în niciun fel", a spus și Adelina, o tânără de 20 de ani.