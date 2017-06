Cu tratamentul de-acasă. Bolnavii şi-au cumpărat singuri soluţiile oftalmice la Spitalul de Urgenţă

Cu tratamentul de-acasă. Bolnavii și-au cumpărat singuri soluțiile oftalmice la Spitalul de Urgență

Internați în spital, foarte mulți bolnavi sunt nevoiți să scoată bani din buzunare pentru medicamente. În această situație se regăsesc majoritatea unităților sanitare.Din când în când, pacienții sau rudele acestora sunt puși în situația de a cumpăra orice este nevoie pentru tratamentul bieților suferinzi, pentru ca starea acestora de sănătate să se amelioreze.Săptămâna trecută, mai mulți pacienți internați pe secția Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) au declarat că și-au cumpărat până și picăturile de ochi, pentru că medicii nu aveau ce le trebuia. „Mi s-a spus că trebuie să trimit pe cineva să-mi cumpere niște soluții oftalmice, întrucât ei nu au pe secție ce îmi trebuie mie. Nu mi s-a întâmplat niciodată să vin din Urgență și medicii să nu aibă cu ce mă trata. Așa ceva este inadmisibil”, ne-a declarat un pacient. Un altul a precizat că soția a mers la una dintre farmaciile din vecinătatea unității sanitare pentru același lucru. „Este adevărat că nu am dat mai mult de 10 lei pe sticluța prescrisă, dar nu mi se pare normal să fac acest lucru”, a explicat pacientul.Întrebată despre această situație, șefa secției Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, dr. Sanda Jurja, a precizat că nimeni nu a rămas netratat. „Da, a existat un blocaj pe aprovizionare, care s-a rezolvat din stocul personal al fiecăruia, care nu are nimic de-a face cu cel al spitalului. Partea proastă este că la noi vin tot soiul de scandalagii, care mai de care mai revendicativi. Tuturor li se acordă primul ajutor, dar mulți ar vrea chiar și sticluțele cu picături acasă. În plus, noi nu avem cadrul legal să le eliberăm rețete compensate sau gratuite. Acestea costă 3, 5, 10 lei și trebuie să și le ia singuri la externarea din spital. Mai mult decât atât, mulți vin la spital fără carduri de sănătate și nici nu ar trebui să punem mâna pe ei, iar o bună parte dintre ei sunt neasigurați. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate nu decontează serviciile pentru ei, ci doar urgențele, dar noi îi tratăm, nu-i putem lăsa. Desigur, noi consumăm cu ei picături, pansamente, vată, leucoplast, ori nimeni nu își pune această problemă și numai spitalul le decontează, iar ei vin fără carduri, fără a fi asigurați. În schimb, sunt deranjați că nu li se dau rețete, dar nici în ambulatoriu nu se duc, pentru că acolo trebuie să-și facă programare și trebuie să aștepte până când le vine rândul. Spre exemplu, de curând am avut o delegație din Franța, care spunea că, acolo, pentru o consulțație la oftalmolog se așteaptă chiar de la 7-8 luni până la un an”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Sanda Jurja.Aceasta a precizat că oamenii trebuie să înțeleagă mai bine și noțiunea de urgență, care apare atunci când o persoană s-a tăiat, i-a intrat un șpan în ochi, s-a lovit etc.Și managerul SCJU, dr. Cătălin Grasa recunoaște că pe secție s-a înregistrat un mic blocaj de aprovizionare și câteva zile au lipsit câteva soluții oftalmologice și picături.„Într-adevăr, o parte dintre acestea au lipsit, dar acum pacienții beneficiază din nou de tratamente”, a precizat direc-torul.O altă problemă semnalată de bolnavi face referire la faptul că atât la Oftalmologie, cât și pe secția de Chirurgie Maxilo-Facială nu există linii de gardă. „Aceste secții au gardă la telefon. Pentru orice urgență, medicii sunt sunați și vin de acasă”, ne-a declarat directorul medical al SCJU, dr. Bogdan Obadă.