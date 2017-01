Cu ce vin stropesc mielul?

Cabernet Sauvignon este unul dintre cele mai cunoscute vinuri roșii. Cabernet Sauvignon este recunoscut pentru gustul și aroma desăvârșite; este bogat, intens, cu puțin gust de cireșe sau ierburi aromate. Cabernet Sauvignon se bea când mănânci carne bună, precum rață, vită picantă, iepure, cârnați, sau rinichi. De asemenea, merge și la o masă de brânzeturi aspre. Merlot este poate cel mai accesibil vin roșu pentru cei care nu sunt inițiați în aceste taine și are gust de ierburi aromate. Mai puțin sec decât Cabernet Sauvignon, Merlot are tente de afine, prune, ciocolată și vanilie. Merlot este un vin versatil. Îl pot asorta la o mâncare nu prea aromată, dar merge excelent și dacă mănânci vită sau miel. La fel de bine merge și la o masă pe care ai o rață gătită cum trebuie. De asemenea, Merlot merge cu mâncărurile italiene consistente. Somon cu Pinot Noir, o masă de vis Dacă ne referim la îndrăzneală, Pinot Noir este cu o treaptă mai jos decât Merlot. Pinot Noir este un vin roșu ușor și delicat, dar complex. Culoarea sa poate fi de la roșu deschis la roșu închis, iar în general are aromă de cireșe. Pinot Noir merge foarte bine la o masă cu somon, miel, pui, șuncă, sau carne de porc. Zinfandel este un vin roșu deschis, foarte ușor, și cu arome de mirodenii. Zinfandel are și derivate mai ușoare care tind să aibă o aromă mai puternică de fructe, în timp ce derivatele mai dure de Zinfandel au o aromă mai profundă de căpșuni. Zinfandel se potrivește de minune la brânzeturi, paste și carne roșie. Încearcă-l la o pizza cu tomate, ceapă roșie, prosciutto, mozzarella și pesto.