Cu cât vor creşte salariul mediu net şi pensia medie

Promisiuni

Cu cât vor crește salariul mediu net și pensia medie

Câștigul salarial mediu net lunar crește cu minimum 5% în 2014 și 2015, iar pensia medie lunară va depăși în acest an 200 euro și va crește și anul viitor cu 4,5%, se arată în prezentarea Guvernului privind „Rezultatele economice în 2013-Ținte 2014-2015”. Salariul minim este programat deja pentru o majorare cu 12,5%, urmând să ajungă în acest an la echivalentul a 200 euro.Proiecțiile Guvernului mai indică reducerea ratei șomajului BIM la 6,5% în 2015, un plus de 100.000 de noi locuri de muncă în 2014 și 2015, continuarea scăderii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie (circa 200.000 anual), reducerea deficitului cash de la 2,5% din PIB în 2013 la 2,2% din PIB în 2014 și 1,4% din PIB în 2015, cu menținerea sub 2% din PIB a deficitului de cont curent.