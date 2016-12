Cu cât a scăzut populaţia României în numai o lună de zile

Cu cât a scăzut populația României în numai o lună de zile

Aproape 15.000 de copii s-au născut în luna martie, cu 84 mai puțini decât în februarie, iar numărul căsătoriilor a scăzut pe aproximativ o mie, fiind înregistrate peste 2.900 de căsătorii, informează, vineri, Institutul Național de Statistică (INS). Potrivit datelor transmise de INS, în luna martie s-au născut 14.950 de copii (8,3 născuți-vii la 1.000 de lo-cuitori), cu 84 mai puțini decât în fe-bruarie. Numărul persoanelor care au decedat în luna martie a fost de 24.563 (13,6 decedați la 1.000 de locuitori), cu 47 mai multe decât în februarie.„Sporul natural a fost negativ atât în luna martie, de 9.613 persoane (decedații având un excedent față de născuții-vii), cât și în luna februarie, de 9.482 persoane. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna martie a fost de 142 (9,5 copii sub un an la 1000 născuți-vii), rata fiind în scădere față de luna februarie, când a fost de 9,8 copii sub un an la 1000 născuți-vii”, precizează reprezentanții INS.La oficiile de stare civilă au fost înregistrate 2.961 de căsătorii (1,6 căsătorii la 1.000 locuitori), în scădere cu 1.001 comparativ cu luna februarie. De asemenea, prin hotărâri judecătorești definitive și, conform Legii nr. 202/2010, au fost pronunțate 2.897 de divorțuri (1,60 divorțuri la 1000 locuitori).Numărul născuților-vii a fost mai mic cu 500 în luna martie față de aceeași lună din 2011, iar numărul persoa-nelor care au decedat a fost mai mare cu 908 față de luna martie 2011.„Sporul natural s-a menținut negativ în luna martie 2012, de 9.613 persoane, ca și în luna martie 2011 când a fost de 8.205 persoane. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna martie 2012 a fost mai mic cu 25 față de luna martie 2011", potrivit datelor INS.În luna martie au fost înregistrate cu 284 de căsătorii mai puțin față cu aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, prin hotărâri judecătorești definitive și conform Legii 202/2010 s-au pronunțat cu 987 de divorțuri mai puțin.