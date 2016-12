Cu cât a redus iarna blândă facturile la căldură

Până în prezent am avut parte de o iarnă blândă, cu temperaturi de primăvară, cu mult soare și puțin noroi. Dincolo de grijile pentru agricultură, acest fenomen a adus multă bucurie în „buzunarele” constănțenilor. Facturile la încălzire au fost considerabil mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut. Unii au plătit chiar și cu câteva sute de lei mai puțin decât în 2013. Economia este considerabilă și mulți se roagă ca februarie să fie la fel de darnică în temperaturi pozitive. „La un apartament de trei camere, 55 de metri pătrați, am plătit, pentru luna decembrie, cu aproxi-mativ 150 de lei mai puțin decât anul trecut. Și cred că și în ianuarie va fi o diferență consistentă, pentru că a fost foarte cald”, ne-a spus T. D., un constănțean care locuiește în cartierul Inel II. Facturile la întreținere pentru cei racordați la sistemul centralizat de încălzire, care au și repartitoare montate pe calorifere au fost semnificativ mai mici. Unii le-au închis de tot, alții le-au lăsat la minim și consumul a scăzut cu câteva procente bune. „Se simte, într-adevăr, un consum mai mic. Oamenii au ținut calo-riferele închise, ca să nu arunce căldura pe fereastră. Acum sigur că au mai puțin de plătit. Facturile la RADET sunt cu 20 - 30 de procente mai reduse față de 2013. Ceea ce este bine pentru bugetele oamenilor, că și-așa viața este destul de grea”, ne-a spus Gheorghe Micu, reprezentantul unei asociații de proprietari din cartierul Tomis III.Consum mai mic și la gazeFacturile au fost mai mici și la cei care se încălzesc cu gaze naturale sau curent electric. „Noi locuim în-tr-un apartament cu trei camere și suntem racordați la gaze. Am pus termostat și jumătate din luna decembrie și acum, în ianuarie, centrala a mers aproape numai noaptea. Erau zile când în casă erau 22 de grade, iar centrala era oprită, mai ales când era și soare afară. Numai seara pornea, când mai scădeau puțin temperaturile la exterior. Am verificat consumul și mă aștept să plătesc la jumătate față de anul trecut, vreo 200 - 250 de lei. Ceea ce este foarte bine! Dar ne bucurăm noi acum și la toamnă o să luăm merele cu 10 lei kilogramul, pentru că agricultura este praf!”, ne-a zis și Ioan Slabu, din Con-stanța.Fără repartitoare, fără economieSingurii care nu resimt atât de mult economia în buzunare, sunt constănțe-nii racordați la siste-mul centralizat de încălzire, dar care nu au repartitoare la calorifere. „RADET a dat căldură normal. Într-adevăr, caloriferele nu sunt așa de fierbinți ca în zilele geroase, vanele de la intrarea în bloc sunt deschise doar la jumătate. Totuși, facturile sunt ca anul trecut. Nu se simte vreo reducere. Consumul este aproape la fel”, ne-a spus C.B., din Constanța.De exemplu, la un apartament cu patru camere, fără subvenție de la Guvern sau de la Consiliul Local, proprietarii au avut de plătit pentru luna decembrie 650 de lei numai căldura.