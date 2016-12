Crucial Systems & Services vine în ajutorul firmelor cu noile soluţii de management electronic

Crucial Systems & Services vine în ajutorul firmelor cu noile soluții de management electronic

Ieri, la Hotel Vega din Mamaia, Crucial Systems & Services și ELO Digital Office România au organizat evenimentul „Administrarea performantă a informațiilor - Managementul Electronic al Documentelor de Business“.Subiectul evenimentului l-a constituit faptul că orice companie are nevoie de un sistem de management al documentelor, adică un set de aplicații care să asigure arhivarea electronică a actelor, urmărirea fluxului de documente din cadrul organizației, transabilitatea fișierelor, dar și stocarea și backup-ul fluxului pentru toate informațiile cu care lucrează compania zi de zi.„Dintre beneficiile folosirii unei soluții de management al documentelor, a se aminti reducerea costurilor de stocare pentru documentele fizice cu până la 50%, acces rapid la orice document digitizat, protecția informațiilor confidențiale prin parolă, posibilitatea regăsirii rapide a documentelor, folosirea semnăturii electronice pentru accesarea restricționată. Împreună cu Elo Digital Office, am adunat în aceeași încăpere clienții care învață și aud despre soluțiile pe care le promovează direct de la vendori. Aceasta este încă o oportunitate prin care noi, cei de la Crucial Systems, ne poziționăm cu un pas și mai sus pe scara firmelor de IT din Constanța. Dorim să le oferim partenerilor și colaboratorilor soluții de top, tehnologiile cele mai actuale, dar și siguranța, certitudinea că vor primi sprijinul și cel mai bun suport pentru achizițiile lor”, a declarat Cătălin Anghel, director de vânzări Crucial Systems & Services.Obiectivul principal al evenimentului este stabilirea unor parteneriate de durată, precum și o cunoaștere mai profundă a soluțiilor Elo. Elo Digital Office dezvoltă și furnizează soluții avansate de înaltă performanță din sfera administrării documentelor, arhivare electronică, fluxuri de lucru și web content management (WCM). Soluțiile Elo se adresează tuturor firmelor indiferent de dimensiunea companiei sau de industria în care operează. Această aplicație implică economisirea timpului și totodată a spațiului.