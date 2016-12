Crucea Roşie. Spectacol caritabil pentru salvarea unei tinere mame

Crucea Roșie. Spectacol caritabil pentru salvarea unei tinere mame

Filiala Constanța a Crucii Roșii organizează, săptămâna viitoare, un spectacol aniversar cu scop caritabil. Acesta va avea loc vineri, pe 8 mai, la City Park Mall, începând cu ora 17,00, chiar în ziua în care se sărbătorește Ziua Mondială a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii.În cadrul acestui spectacol, va fi prezentat un caz social, al unei mame tinere care are nevoie de ajutor financiar, diagnosticată cu cea mai crunta boală, cancer, și operată în mai multe rânduri. Orice bănuț, oricât de puțin, poate ajuta această familie greu încercată. Oana are doi copilași, o fetiță de doi ani și patru luni și un băiețel în clasa a patra.Pentru aceasta mămică, vor urca pe scenă Denisa Ștefania Lucan, Lucian Colareza, Rodica Rodion, Iany Gana și Ansamblul de dansuri armânești „Avlia”, Mihaela Avram, Iulian Bratu, Virginia Ciorogaru, Dorin Gal, New Force of Dance - coregraf Cristian Patachia și AS Studio Dance - coregraf Andreea Lavinia Sorescu (Dima).