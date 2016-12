Crucea Roşie. Spectacol caritabil "Dăruieşte dragoste!", la Cora Brătianu

Crucea Roșie. Spectacol caritabil "Dăruiește dragoste!", la Cora Brătianu

Crucea Roșie Constanța organizează sâmbătă, 14 februarie, începând cu ora 16,00, la Cora Brătianu, un spectacol umanitar.Sub îndemnul „Dăruiește dragoste!”, activitatea este dedicată tuturor constănțenilor, care prin dragostea lor pentru oameni donează Crucii Roșii Constanța pentru aproapele său.„La rândul nostru le dăruim pentru sufletul lor nobil momente frumoase, pline de iubire, deoarece nimic nu este mai real și mai durabil decât dragostea, pentru toate națiunile și toate societățile de pe acest Pământ”, ne spune Carmen Lungu, președintele Crucii Roșii Constanța.Spectacolul îi va reuni, pe scenă, pe Chris Oliver, Denisa Ștefania Lucan, Rodica Rodion, Iany Gana, Mihaela Avram, Sorin Șuteu, New Force of Dance, AS Studio Dance, Fresh Crew, Little Fresh Crew, Kinder Fresh Crew, Kids Fresh Crew și Amzacenii Yildizlar.