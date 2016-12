Criză de locuri în creşele din Constanţa

Criză de locuri în creșele din Constanța

Un loc de muncă este greu de păstrat în zilele acestea. Cu atât mai dificil este pentru mamele care aduc pe lume copii și stau acasă să-i crească.Multe sunt nevoite să renunțe la concediul de creșterea copilului și să reînceapă serviciul pentru a nu-și pierde locul de muncă. Dacă au bunici sau rude care să le ajute cu cel mic sau dacă își permit o bonă, se pot considera norocoase. Totuși, tot mai multe femei nu au cu cine să-și lase copilul și apelează la creșe. În prezent, în județul Constanța, funcționează cinci creșe. Toate sunt peste capacitate, deși personalul este în deficit. Șansa ca să prindă un loc este destul de mică. „Avem 250 de locuri și peste 600 de cereri. De exemplu, din Creșa nr. 2 au plecat la grădiniță 40 de copii, iar noi am acceptat 100 de cereri. Cea mai veche din acestea este din data de 3 februarie 2010”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Cezara Dima, șeful Serviciului de Administrare Creșe din Primăria Constanța. Așadar la 1 septembrie 2012 a intrat în creșă cel puțin un copil înscris cu mai bine de un an și jumătate în urmă. De altfel, majoritatea cererilor sunt depuse de părinți când cei mici nu au încă vârsta de doi ani, ca să fie siguri că prind un loc. „Noi am acceptat atât de multe cereri pentru că multe dintre ele au fost depuse cu ani în urmă și nu mai este cazul. Fie copilul a fost primit în grădiniță, fie părintele a găsit o bonă ori un bunic a ieșit la pensie. În plus, unii vin, stau câteva zile și renunță”, a mai explicat șeful creșelor.Cereri, o dată pe anCererile de înscriere se depun numai o singură dată pe an, așa că, dacă intenționați să vă dați copilul nou-născut la creșă poate ar trebui deja să vă gândiți. „Până în 2012 se făceau înscrieri tot anul deoarece creșa nu e învățământ obligatoriu și mamele termină concediul de creștere a copilului tot timpul anului. Însă, pentru 2012 - 2013, am decis să facem înscrieri numai o dată pe an, în luna mai”, a precizat Cezara Dima. Se pare că, în ultima perioadă, a crescut semnificativ și numărul familiilor monoparentale. „Apar tot mai multe solicitări de la mame singure care trebuie să muncească și au nevoie de locul respectiv. Atunci au întâietate, îi băgăm și peste rând. Avem aproximativ 200 de mame singure, cu documente justificative, cu tați plecați în străinătate, care nu se mai întorc”, a mai explicat Cezara Dima.Personal insuficientDin păcate, supraaglomerarea creșelor nu este singura problemă. Personalul este insuficient și se întâmplă ca o singură îngrijitoare să supravegheze o armată de 30 de copii. „Avem o singură persoană care îi supraveghează după prânz, de la ora două la ora șase. De ase-menea, avem șase cadre didactice educatoare de la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și două ale noastre. Mai grav este că nu putem nici să facem angajări. În organigramă sunt prevăzute 97 de posturi, iar noi lucrăm cu doar 62 de oameni”, a completat șeful Serviciului Creșe. Dincolo de toate aceste probleme, copiii care reușesc să intre în colectiv o duc foarte bine. Se joacă, învață, mănâncă, dorm la prânz, ies afară la aer. „Contravaloarea celor trei mese zilnice este de șase lei. Rețetele sunt făcute de un medic nutriționist, iar copiilor se vede că le merge bine. Iau în greutate, sunt veseli. Îi scoatem afară în curte în fiecare zi, pentru că ei au nevoie să stea la aer, după care dorm la prânz”, a povestit Cezara Dima.