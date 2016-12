Criză de bone pe piaţa din Constanţa! Cum găseşti dădaca perfectă

Criză de bone pe piața din Constanța! Cum găsești dădaca perfectă

Fie că au nevoie de cineva cu care să își lase copilul două - trei ore, după grădiniță, fie că le trebuie o persoană care să stea toată ziua cu cel mic, mămicile din Constanța se găsesc în situația de a căuta o bonă.Puține mămici din ziua de astăzi își mai permit să-și lase serviciul și să stea acasă ca să își crească singure copiii, așa cum au făcut mamele sau bunicile noastre. În condițiile în care creșele și grădinițele sunt supraaglomerate și au personal insuficient, iar bunicii sunt indisponibili sau pur și simplu nu pot să aibă grijă de un copil mic, singura soluție pentru multe familii este angajarea unei bone.Din păcate, pe piața din Constanța, foarte puține bone au pregătirea și experiența, ca să nu mai vorbim despre răbdarea necesară pentru a-și îndeplini responsabilitățile uriașe ale îngrijirii, creșterii și educării unui copil. Forțate de împrejurări, multe mămici acceptă să pri-mească alături de copiii lor femei despre care nu știu mare lucru sau despre care doar au auzit că sunt „de treabă”. Însă, în numeroase cazuri, se dovedesc a fi persoane nepotrivite pentru această activitate.„Nu există forță de muncă cu calificare pe piața din Constanța. Familiile sunt pretențioase, caută altceva decât ce ar putea găsi în ziar, iar recrutarea este anevoioasă. Am fost foarte dezamăgită să constat că la cursurile organizate de diferite instituții pentru baby-sitting, cu diplomă recunoscută național și internațional, participantele au fost selectate fără să se țină cont de anumite criterii. Nu poți să lași un copil cu o persoană care nu știe să vorbească, neîngrijită, care vine la interviu mirosind a ceapă sau a transpirație. Cum poți să bagi o astfel de persoană în casă și să îi lași copilul pe mână?”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adriana Gavrilă, direc-torul companiei de recrutare și plasare bone „Casanda Baby”.Analize, test psihologic și cazier judiciarPotrivit acesteia, astfel de persoane sunt respinse din start și nici nu ajung să semneze contract cu vreo familie. Din păcate, cererea este foarte mare, însă puține persoane se încadrează în cerințele necesare unei bone.„Avem solicitări multe, pentru că sunt familii care s-au lovit de aceste probleme pe piața muncii și atunci apelează la noi pentru a le face o recomandare. Bonele care se înscriu în baza noastră de date trec printr-un filtru de selecție, apoi susțin testare psihologică, cu aviz semnat și ștampilat de psiholog autorizat. Ulterior, trebuie să aducă adeverință de la medicul de familie pentru clinic sănătos și să nu aibă cazier judiciar. Uneori, la cererea familiei se mai fac și alte analize suplimentare. Noi recomandăm, mai ales la familiile cu copiii mici, sub un an, și analize medicale precum VDRL, hepatita B și C, HIV și exudat faringian. Când familia vine și încheie contractul, i se înmânează și dosarul bonei, cu toate documentele respective”, a completat reprezentatul firmei de recrutări.Povești de groază cu boneMulte din mămicile care s-au mulțumit să angajeze o bonă pe care au găsit-o printr-un anunț din ziar sau din auzite de la altcineva au acum povești neplăcute.Iată ce ne-a spus Alina Slav, una din sutele de mămici din Constanța care ar avea nevoie de ajutorul unei bone: „Când mi s-a terminat concediul de creșterea copilului, fetița mea avea doar un an. Era prea mică pentru a merge la creșă, iar bunici și rude care să poată sta cu ea acasă nu aveam. Am ales să angajez o bonă. Am căutat câteva săptămâni și, la recomandarea unei amice din parc, am găsit o femeie proaspăt ieșită la pensie. Mi s-a părut că era în puteri să meargă și în parc cu fetița și să o îngrijească și acasă. O perioadă am fost mulțumită, dar totuși ceva mi se părea fals la ea. Am hotărât cu soțul meu să instalăm o cameră de luat vederi în sufragerie, de care ea să nu știe și am urmărit-o câteva zile. Așa am aflat că, de fapt, cucoana stătea aproape toată ziua la televizor, îi aducea un castronel cu mâncare fetiței, dar nu o hrănea ea, nu o scotea afară și nu se juca cu ea. Închidea ușa la cameră, ca să nu iasă din cameră și o lăsa tot timpul pe jos, cu câteva jucării. Am renunțat la ea imediat, dar de atunci nu am mai găsit pe cineva de încredere, așa că am renunțat la serviciu”.Iar acesta este unul din cazurile oarecum fericite, dar au fost și familii care s-au trezit că bona le-a golit frigiderul și caseta de bijuterii și dusă a fost!