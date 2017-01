Cristi are nevoie de ajutorul nostru pentru a putea merge

Ştire online publicată Marţi, 09 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cristian Nicu Hristu are nevoie urgentă de ajutorul nostru. Cât mai curând, trebuie să strângă suma de 30.000 de euro pentru o operație cu celule stem în China. Până la vârsta de un an s-a dezvoltat frumos. Rupea primele cuvinte când medicul i-a pus diagnosticul de tetrapareză spastică. A urmat nenumărate programe de recuperare medicală constând în kinetoterapie, ergoterapie funcțională, fizioterapie, masaj. Cu toate acestea, Cristi a urmat cursurile unei școli normale. În prezent, este elev la Liceul Teoretic „A. Saligny" din Cernavodă. Familia nu-și permite să suporte costul intervenției chirurgicale. Mama lui Cristi are un venit de 381 RON, iar tatăl lui este pensionat pe caz de boală și primește lunar suma de 413 lei. Colegii lui Cristi s-au implicat în campania de strângere de fonduri. Sub sloganul „1 euro pentru un pas", s-au deschis mai multe conturi pe numele mamei lui Cristi, Dina Hristu. RO46BRDE140SV45203811400 RON RO22BRDE140SV45204291400 USD RO14BRDE140SV45204451400 EURO