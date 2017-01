Cresc salariile bugetarilor. Sănătatea şi Educaţia au prioritate

Cresc salariile bugetarilor. Sănătatea și Educația au prioritate

Guvernul a aprobat, ieri, ordonanța de urgență privind salarizarea bugetarilor, de prevederile acesteia urmând să beneficieze peste 650.000 de persoane din administrația publică centrală, a declarat ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, într-un briefing la Palatul Victoria.„Să nu uităm că această ordonanță (...) este despre oameni, despre oa-meni care ne-au comunicat frustrările pe care le au în sistem, ne-au comu-nicat încurajările pentru rezolvarea acestor disfuncționalități.Ce facem noi astăzi, prin adoptarea acestei ordonanțe de urgență? (...) Încercăm să rezolvăm, să corectăm niște inechități, niște disfuncții majore care s-au strâns de ani de zile în sistemul public de salarizare, după o încercare ratată în 2010 de a avea o lege-cadru care nu s-a aplicat niciodată, deși ar fi putut să fie începută, să fie aplicată de ani de zile.Nu vom rezolva absolut toate problemele prin această ordonanță, dar știm exact ce rezolvăm, știm pe ce date stăm și știm că peste 650.000 de oameni din administrația publică centrală vor beneficia de prevederile acestei ordonanțe”, a afirmat Pîslaru.El a precizat că această ordonanță vizează în primul rând corecțiile din sistemul public de salarizare.„Ne ocupăm de corecțiile care țin de un principiu aflat și în Constituția Organizației Internaționale a Muncii - la muncă egală plată egală. Și acest principiu este un principiu-cheie pe care noi îl aplicăm, având în vedere că persoanele care aveau aceeași funcție, aceeași vechime, (...) în același birou, aveau salarii diferite datorită unor prevederi legale haotice din trecut. Acest lucru îl corectăm pentru întreaga administrație publică din România, mai ales în zona funcțio-narilor publici centrali și locali”, a explicat Dragoș Pîslaru.SănătateMinistrul Muncii a spus că ordonanța corectează și “disfuncționalitățile majore” privind modul în care sunt salarizați cei din sectorul medical.„În sectorul de sănătate, pe lângă problemele, crizele, pe care le avem acum una după alta, care izvorăsc tot din trecut, observăm că există niște disfuncționalități majore în modul în care sunt salarizați cei din sectorul medical și observăm că există deja o penurie de personal, ca urmare a faptului că din ce în ce mai multe cadre medicale, în ultima vreme, în mod accelerat au părăsit țara. Atunci a fost necesar aici să venim cu o reașezare a grilei, apropierea de principiile legii-cadru 284 și rezolvarea disfuncționalităților atât pe orizontală, la nivel sistemic, în toată țara, astfel încât un medic de o funcție și o vechime, (...) indiferent unde ar fi în țară, să aibă același salariu de bază. Și un lucru iarăși foarte important, pe verticală, ceea ce înseamnă așezarea vechimilor, ca să existe un anumit progres în carieră, pe care un cadru medical poate să îl aibă. În același timp, în sistemul medical am introdus ideea de bonus de performanță, care de la începutul anului viitor va reprezenta 2% din masa salarială”, a informat Pîslaru.Astfel, salariul de încadrare al unui medic din unități clinice va fi între 2.364 de lei și 2.944 de lei, în funcție de vechime, iar al unui asistent medical între 1.960 lei și 2.441 lei, în raport de vechimea în muncă. Salariul unui medic primar din serviciul de ambulanță sau primiri urgențe va fi între 4.371 lei și 5.443 lei. Cuantumul salariilor diferă în funcție de specializare, grad și vechime și este completat cu diferite sporuri.EducațieÎn privința salarizării din domeniul Educației, grila este similară cu cea din Sănătate, a spus ministrul Muncii.„Pentru sectorul de Educație, (...) problemele pe care le-am discutat cu colegii din învățământ nu au fost pe fond. Noi venim cu o grilă la fel ca la Sănătate, care are iarăși accent pe zona de debutanți, pe zona de funcții auxiliare (...) și așezăm (...) lucrurile pe temeiul acesta al unei legi unitare, anulând, abrogând o lege specială care a fost dată de la an la an începând cu 2011, este vorba de Legea 63, care crea practic un statut special familiei ocupaționale din învățământ”, a explicat Pîslaru. El a precizat că 50% din beneficiile pe care le aduce grila de salarizare în Educație vor intra în vigoare de la 1 august. „50% din beneficiile pe care le aduce grila vor intra în vigoare începând cu 1 august (...) 2016, iar la sfârșitul anului viitor va intra întreaga grilă, cu toate beneficiile ei. Din decembrie 2017, vom avea întreaga grilă aplicată, urmând ca de la 1 ianuarie 2018 să existe și acest bonus de 2% din masa salarială și pentru sistemul de educație”, a spus ministrul Muncii.Pentru un profesor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic I, vechime între 1-6 ani, salariul de bază va fi între 1.896 și 2.361 lei, iar pentru un profesor debutant salariul va fi între 1.700 și 2.117 lei. Pentru un profesor universitar cu vechime în învățământ între 6-10 ani, salariul de bază va fi între 2.991-3.465 lei, va crește gradual, în funcție de vechime, ajungând, în cazul persoanelor cu peste 40 de ani de vechime la 6.935 de lei.