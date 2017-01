Cresc pensiile! Cine va primi sume consistente

1

Tichetele " Respect " si ajutorul pentru incalzirea locuintzelor !

De ce nu măriți plafonul pentru tichetele"RESPECT", că mulți pensionari au trecut la cele veșnice și nu ne bucuram pentru acest fapt, dar banii pentru cei plecați dintre noi unde se vor regăsi ?! Că așa ați procedat in toamna anului trecut, in 2016,cu abonamentele RATC de la 1000 lei, la 1250 lei ?! Cum in cazul RATC-lui, s-a putut, iar în cazul : tichetelor și încălzirii locuințelor nu se aude / nu se simte absolut nimic despre ridicarea plafonului, au trecut alegerile, nu va culcați pe o ureche, că anii trec și vin altele alegeri...... ?! Că nu avem venituri de speriat și cerem imposibilul, doar că să ne descurcăm, că totul este scump : întreținerea, curentul electric, telefonul, hrana pe care o cumpărăm, o haină care se rupe trebuie înlocuita, încălțămintea care se uzează și trebuie să cumpără, medicamentele care nu-s ieftine.....