Crenvurşti pentru copii cu piele de pui, sare şi aditivi din belşug!

Atenție cu ce-i hrăniți pe cei mici

Crenvurști pentru copii cu piele de pui, sare și aditivi din belșug!

Să hrănești un copil mofturos poate fi o provocare pentru multe mămici. Tocmai de aceea, unele dintre ele ajung să-i ofere micuțului tot felul de gustări pe care acesta le vede la televizor și este dispus să le încerce. Însă, de multe ori, alegerea nu esteși cea mai sănătoasă pentru copil.Un studiu realizat recent de Asociația Pro Consumatori a scos la iveală faptul că mai mult de trei sferturi din sortimentele de crenvurști de pe piață conțin nitrit de sodiu, prea puțină carne și prea multă sare.„83 la sută din crenvurștii pentru copii conțin nitrit de sodiu. Sărurile nitrice (nitritul de sodiu) în combinație cu aminele din carne, la un pH acid al stomacului, produc nitrozamine cancerigene. De asemenea, 83 la sută din sortimentele analizate depășesc recomandarea Ministerului Sănătății, conținând mai mult de 1,5 grame de sare per 100 grame de produs. Dar și grăsimile saturate sunt peste limita recomandată de Ministerul Sănătății, 66 la sută din sortimente conținând mai mult de 5 grame de grăsimi saturate per 100 grame de produs”, explică președintele APC, conf. univ. dr. Costel Stanciu.Mii de copii cu colesterolul ridicatStudiul a mai scos la iveală că, în-afară de carne, în crenvurștii pentru copii mai găsim, conform etichetei, piele de pui, slănină, apă, fibre vegetale, amidon, proteină din lapte, maltodextrină, dextroză, zahăr din trestie nerafinat, grăsime vegetală, ulei vegetal de palmier, ulei de rapiță, arome, extract de drojdii, extracte de condimente, extract de acerola, extract vegetal natural (sfeclă roșie, curcuma, ibiscus), usturoi.În ce privește cantitatea de grăsimi, aceasta variază între 15,1 grame și 24 grame la 100 grame de produs, iar cantitatea de acizi grași saturați între 4,16 grame și 9,6 grame.„În felul acesta se explică statistica îngrijorătoare cu privire la valoarea ridicată a colesterolului în rândul copiilor; astfel, 1 din 25 de copii din România au colesterolul ridicat, față de media europeană, unde numai 1 din 200 de copii au valoarea colesterolului ridicată. Totodată, în România, unul din doi copii are probleme cu greutatea, fiind supraponderal sau obez, iar principala cauză este alimentația nesănătoasă”, mai precizează președintele APC.Din păcate, veștile proaste despre crevurștii de pe piață nu se opresc aici. Din etichetele sortimentelor analizate reiese că la fabricarea crenvurștilor pentru copii se folosesc numeroși aditivi alimentari. Este vorba despre acid citric, difosfați, acid ascorbic, nitrit de sodiu, acetat de sodiu, polisorbat și carmin.Ce spun medicii pediatriRecomandarea generală a medicilor pediatri este să evităm să îi hrănim pe copii cu crenvurști. Dacă totuși mai luăm din când în când, de poftă, ar trebui să citim cu atenție eticheta.„La alegerea unui sortiment de crenvurști pentru copii, trebuie să aveți în vedere, în primul rând, cantitatea de carne din respectivul produs. Un rol foarte important îl au și principalii nutrienți menționați în declarația nutrițională, respectiv cantitatea de proteine, grăsimi/acizi grași saturați, conținutul de sare. Recomand să se evite acei crenvurști care au în compoziție aditivi alimentari precum acidul citric, carminul, difosfați și nitritul de sodiu. Din cauza conținutului ridicat de sare și a unor aditivi alimentari cu risc carcinogen, anumite sortimente de crenvurști nu trebuie să facă parte din alimentația copiilor”, ne sfătuiește conf. univ. dr. Costel Stanciu, președintele APC.