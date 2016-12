Crăciun cu bani de împrumut pentru pensionarii constănţeni

Crăciun cu bani de împrumut pentru pensionarii constănțeni

Pensionarii sunt și ei o categorie care, în speranța de a păstra tradițiile și de a avea un Crăciun îmbelșugat fac eforturi luni de zile. Unii reușesc să pun bănuț cu bănuț deoparte, pentru ca să le fie mai ușor să-și cumpere tot ce le trebuie pentru sărbătoare, alții fac împrumuturi și le plătesc, cu multe sacrificii, în următorul an. Casa Județeană de Ajutor Reciproc a Pensionarilor le întinde o mână de ajutor tuturor celor care sunt în dificultate de sărbători. Zilnic, se înregistrează între 44 și 46 de cereri de împrumut. „Vin din ce în ce mai mulți să facă cerere pentru a primi împrumut. Mai ales acum, în această perioadă, înainte de sărbători. În rest, în timpul anului, pe primul loc este motivul legat de sănătate. Au nevoie de bani pentru diferite intervenții chirurgicale, tratamente scumpe, la ochi sau la picioare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, Corneliu Enăchescu.Procedura este foarte simplă și se poate înscrie orice pensionar dorește. Este suficient să devină membru al C.A.R.P. și să aducă un girant. „Omul vine cu cuponul de pensie, buletinul sau cartea de identitate. Cotizația este de 1 la sută din pensie. El poate depune o sumă și noi îi dăm pe loc de trei ori suma respectivă. Nu are nevoie de alte documente. Doar trebuie să aducă un girant. Și acesta poate fi pensionar. Chiar dacă ia bani puțini, noi trebuie să fim sigură că, în cazul în care i se întâmplă ceva în perioada împrumutului, avem de la cine să ne recuperăm banii”, a mai adăugat președinte C.A.R.P. O condiție pentru a primi împrumutul este ca beneficiarul să nu aibă reținere pe cuponul de pensie. Suma maximă pe care o poate primi este de 6.000 de lei. Dacă vârstnicul are pensie mică și vrea suma maximă, trebuie să aducă doi giranți. „Dobânda depinde de împrumut și este descrescătoare. Beneficiarul stabilește împreună cu contabila noastră pe ce perioadă dorește să ramburseze suma. Oricum este mult mai convenabil decât la bancă. Acolo îți trebuie acte multe și pensionarii nu sunt prea bine văzuți pentru că au pensii mici și nu pot lua sume mari”, a preciza Corneliu Enăchescu.Persoanele care s-au împrumutat și, din anumite motive, nu mai reușesc să returneze banii, se pot trezi cu poprire pe pensie. În prezent, C.A.R.P. are instituite peste 100 de popriri. „Din păcate, acum s-a schimbat legea și nu mai putem să colaborăm direct cu Casa Județeană de Pensii, ci prin Judecătorie și sigur procedura va fi de durată. Înainte era mai simplu și se scurta drumul. Nouă ne convine, noi vrem banii, pentru că să avem de unde să le dăm la alții. Acum va trebui să plătim și alte taxe, să facem documentația necesară, să o trimitem la Judecătorie, după care Judecătoria trimite popririle către Casa de Pensii. Noi avem de suferit din toate aceste schimbări”, a concluzionat președinte Corneliu Enăchescu.