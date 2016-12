Corespondenţa fiscală, trimisă la adresa dorită de contribuabili

1

pai astia

trimit corespondenta (si uneori si amenzile?!!!) pe adresa firmei...chiar daca nu functionaeza(?!!!) sau e dizolvata/reziliata... Nu stiu ca in toate formularele pentru infiintarea firmei etc. e trecuta adresa patronului. (Pardon, adm. firmei proprii... sau asociatului unic... in formularele noastre nu exista termenul "patron"...)