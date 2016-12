Corabia Lego a ajuns la Maritimo Shopping Center! Primul tren Lego motorizat, lansat la Constranţa

Corabia Lego a ajuns la Maritimo Shopping Center! Primul tren Lego motorizat, lansat la Constranța

Sub sloganul „Cărămidă peste cărămidă și ia naștere o lume de poveste”, la Maritimo Shopping Center se desfășoară până pe 28 august unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului - „Portul fanilor Lego”.Corabia Lego a ajuns în acest an la Maritimo, sub forma „Expoziției Mării Negre” a Asociației Brickenburg, cu multe surprize plăcute atât pentru copii, cât și pentru adulți. Evenimentul este dublat și de o aniversare extrem de importantă: în 2016 se împlinește jumătate de secol de la lansarea primului tren Lego motorizat!Această adevărată capodoperă a atenției și răbdării celor pasionați de Lego este pusă în valoare prin prezentarea unei diorame dinamice de mari dimensiuni cu orientare feroviară.Cea de-a patra ediție a acestui supereveniment beneficiază și de o expoziție profesionistă, unică în peisajul românesc. Astfel, în cadrul expoziției sunt expuse lucrări originale ale membrilor Asociației Brickenburg, care au fost prezentate la manifestări internaționale de profil din România, Ungaria, Serbia, Austria, Cehia, Danemarca, precum și seturi de colecție cu vârste venerabile.Vizitatorii vor putea să își formeze o părere pertinentă, care i-ar putea transforma din simpli privitori în adevărați fani, urmărind modul extrem de dinamic în care s-a dezvoltat sistemul Lego de-a lungul timpului, începând cu anii ’70 ai secolului trecut și până în prezent. Participanții la atelierele de construcție care se vor desfășura pe parcursul evenimentului, au șansa de a se număra printre câștigătorii tombolelor săptămânale cu premii constând în seturi Lego.