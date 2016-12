Copilărie tristă. Haideţi să-l ducem pe Moş Crăciun şi la copiii din satul Piatra!

Copilărie tristă. Haideți să-l ducem pe Moș Crăciun și la copiii din satul Piatra!

Pe drumul spre Tulcea, la 20 de km de Constanța, cum te abați de la drumul național, pe un drum peticit și răspeticit, după niște câmpuri sterpe, este satul Piatra. Un cătun cu o mână de case vechi, din chirpic. Cele mai răsărite clădiri sunt ale bisericii și ale școlii. Acolo îl așteaptă anul acesta pe Moș Crăciun câteva zeci de copii care tare s-ar mai bucura să-l vadă.Nu sunt luminițe pe străzi, nu au nici beculețe colorate, nici brazi uriași, nici un orășel al copiilor, dar micuții tot speră că Moșul va găsi drumul. Nu își doresc prea multe - câte o jucărie, poate chiar două și ciocolată. Au văzut la televizor că unii copii au primit de la Moș Nicolae cutii mari cu jucării și jocuri și se gândesc că poate acum vine moșul cel darnic și pe la ei. Știu că trebuie să ajungă la mulți copii, însă speră că nu îi va uita tocmai pe ei.O poveste cu patru frați frumoșiEma are 8 ani și locuiește împreună cu cei trei frați ai ei și cu mama sa într-o singură cameră, care le este și bucătărie și dormitor și baie. Pe soba din pământ stau două oale cu apă, iar focul mocnește încet. Mama a pus de mâncare, pentru că la prânz se strâng toți copii acasă, după școală, să mănânce o ciorbă caldă. Apoi se apucă de teme.„Mai au o săptămână de școală, așa că trebuie să-și facă toate temele. Le pun o măsuță pe mijloc și stau pe rând să scrie. Nu avem loc să punem o masă mai mare. Acum am început să zugrăvesc o cameră alăturată, unde vreau să le amenajez pentru toți patru, să doarmă singuri și să aibă măcar un birou. Trebuie să le construiesc și o sobă, dar nu cred că o să termin prea curând. Până atunci, dormim cu toții în camera asta”, ne spune Elena, mama copiilor, arătându-ne spre dușumeaua de lemn tocit.Femeia este mulțumită că măcar are unde să stea cu copilașii ei. Tatăl lor i-a părăsit acum mulți ani și rareori mai vine cu o mână de dulciuri la cei mici și… atât. Elena vrea să-și refacă viața alături de alt bărbat, pentru că nu crede că va reuși să se mai descurce singură în continuare, pe măsură ce copiii cresc.„Andreea este clasa I, Ema este clasa a II-a, Eduard este clasa a IV-a și Nicoleta este clasa a VII-a. Singurul nostru venit este alocația copiilor. Eu nu am lucrat mulți ani, pentru că erau mici copiii și acum nici nu mai găsesc de muncă pe la noi prin sat”, ne mărturisește Elena.Andreea, Ema, Eduard și Nicoleta nu au smartphone, nu au nici tabletă, nici calculator. Au doar un televizor vechi la care se uită la desene animate. Nu visează, ca și copiii de la oraș, să aibă un telefon deștept, cu multe aplicații, să stea pe net toată ziua, să aibă haine de firmă sau să meargă în vacanță la schi. Vor doar câte o jucărie nouă și câteva dulciuri. De Orășelul copiilor nu au auzit, dar mama spune că ar vrea să-i ducă la Constanța, să-l vadă și ei. Cât despre Moș Crăciun, ne zâmbește trist, nu va fi prea bogat anul acesta.„Vreau să fiu polițist“Câteva case mai la deal, l-am găsit și pe Nicușor. Un blondin de 7 ani cu zâmbet ștrengar. De cum am intrat în cameră, ne-a luat de mână să ne arate că a împodobit brăduțul. A pus instalația în priză și a rămas câteva secunde bune cu ochii țintiți la luminițe, urmărindu-le jocul. Bunica îl dojenește că nu și-a pus șosetele în picioare și stă desculț pe preș.„Am fost la muncă de dimineață și nu am apucat să fac focul”, se scuză femeia. Pe gerul de afară, în casă nu sunt mai mult de 15 grade, dar pe Nicușor nu pare să îl deranjeze nimic. E prea fericit că are brad de Crăciun. „Acum poate să vină Moșul. Aș vrea să îmi aducă jucării!”, ne spune băiețelul.Nicușor este crescut de bunica, pentru că mama a plecat de mult și l-a lăsat în grija ei. Bătrâna nu are pensie, pentru că nu a lucrat niciodată, ocupându-se, ca la țară, cu rânduirea gospodăriei și creșterea copiilor. Casa în care stă nu este a ei. I-a lăsat-o în grijă o familie de la Constanța și nu îi ia chirie. Femeia ne asigură că Nicușor este îngrijit bine și nu îi lipsește nimic.„Mai lucrez pe aici, prin vecini. Mai vine și nașul lui de botez și îi mai aduce câte ceva, mai vine și maică-sa câteodată. Ne descurcăm, nu ne plângem!”, spune tanti Ștefania.Camera este îngrijită, lemne a cumpărat astă toamnă și cu ce mai are de prin grădină se descurcă. Așternuturile sunt curate și frumos aranjate pe pat, în contrast cu tavanul scorojit și plin de găuri și ferestrele vechi și crăpate. Nicușor are toate hainele așezate frumos în dulap și dă fuga să-și pună o pereche de șosete. Le alege pe cele mai colorate și vesele, așa cum este firea lui.„Eu vreau să mă fac polițist!”, ne strigă Nicușor de lângă brad, unde plimba de zor o mașinuță. „E viteaz și se descurcă bine la școală. I-am spus că trebuie să învețe bine și poate să ajungă și polițist și orice își dorește. Cine știe ce o mai fi până atunci!”, mai spune bunica.Un joc Monopoly pentru trei frați!La școala din Piatra l-am cunoscut și pe Răzvan, elev în clasa a IV-a. Se pregătea să plece spre casă și, împreună cu încă doi băieței, așteptau mașina primăriei să îi ducă la blocurile de lângă ferma de porci, la câțiva kilometri de sat. I-am luat noi, la rugămintea unui cadru didactic, pentru că oricum mergeam în același loc.Pe tot drumul de la Piatra spre comunitate de lângă ferma de porci, Răzvan ne-a turuit într-una despre un test pe care l-a dat și la care speră să ia peste 90 de puncte pentru a se califica la etapa următoare și ar putea să meargă apoi, pentru finală, la București.„Anul trecut, nu am reușit să trec de ultima etapă, am luat doar 74 de puncte, dar anul acesta sigur o să mă descurc mai bine”, spune încrezător.Zâmbește într-una și ne spune apoi că el așteaptă de la Moș Crăciun să-i aducă un joc Monopoly, cu care să se joace împreună cu frații săi.„Pentru mine ar fi o mare bucurie să primesc un joc Monopoly. Mi-l doresc de mult, pentru că putem să jucăm toți trei, cu sora și fratele meu”, sporovăiește Răzvan.Cinci minute mai târziu, timp în care am aflat că mai are o surioară mai mică, Maria, de 3 ani, un frate de 15 ani, Sebi, și o soră de 17 ani, Andreea, care sunt la liceu, la Constanța, intrăm pe aleea de nuci, care duce spre blocul unde locuiește. Cu ghiozdanul în spate și geaca descheiată, Răzvan bate la ușa apartamentului și apoi intră. Dă cu ochii de surioara lui, îi zâmbește cu drag, apoi îi spune „Săru-mâna” mamei sale.Apartamentul este micuț, dar primitor și, deși temperatura nu este prea ridicată, degajă căldură și iubire. Mama îl ajută să se dezbrace și îi îndreaptă zulufii turtiți de fes. Apoi, în timp ce copiii se joacă, ne povestește cum Răzvan este primul din clasa lui, învață foarte bine, ca și frații lui mai mari, de la liceu.„Andreea este la Liceul «Virgil Madgearu», iar Sebi este la «I.N. Roman». Sunt copii buni, au luat și bursă de merit. Vin de la școală, stau cu cei mici, sâmbăta, dacă mă mai duc la câte o femeie la curățenie, mă ajută, aduc acasă banii de liceu pe care îi primesc. Fiecare ia câte 180 de lei pe lună și mai primim alocațiile, iar eu iau 280 de lei pe lună, pentru că lucrez normă redusă, îngrijitoare la grădiniță, două ore pe zi. Ne mai ajută bunicii din partea tatălui, ne mai trimit câte un pachet, dar tatăl lor nu ne-a vizitat niciodată de când a plecat, de aproape patru ani”, spune cu tristețe în glas Violeta, mama celor patru copii.Mâine este ziua Mariei, fetița cea mică. Mama spune că o vor sărbători și îi vor cânta la mulți ani, că îi va face un tort, chiar dacă se descurcă cu greu. Pentru Crăciun încă nu a început pregătirile.„O să încerc să le cumpăr ceva pentru fiecare în parte. Mă mai împrumut, cumva trebuie să mă descurc. Important este că suntem cu toții și că suntem sănătoși!”, încheie Violeta.Haideți să fim ajutoarele lui Moș Crăciun!Dacă aveți o jucărie care vă prisosește, dacă ați cumpărat mai multe dulciuri decât vă trebuiau, dacă doriți să le oferiți sărbători mai frumoase acestor copii, vă așteptăm să vă alăturați campaniei „Cuget Liber”. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0241/582.110 sau pe email, la adresa office@cugetliber.ro și, împreună, putem fi anul acesta ajutoarele lui Moș Crăciun pentru a le duce daruri multe și frumoase micuților din Piatra.