Copilărie nefericită. Lacrimi şi boli, în loc de hrană şi afecţiune

1

Rromarlanii sunt (ne)buni la un singur lucru - sa constate(un Roman constanțean)

Pe acest site am citit un comentariu in care Romanul a accentuat singura...apukatura "buna" a Rromarlanilor - la a constata nu'i întrece nimeni. Vedeți ca merdialqaedana evita sa ne spună de ce copiii Misieni sunt malnutriți, si ce trebuie făcut ca aceasta Crima Împotriva Umanității sa fie stopata si criminalii pedepsiți. Merdialqaedanei ii e groaza sa spună ca politicastrii kustendilimani in frunte cu Jiganii pesediști sunt Criminalii ce'i extermina pe copii. Ii e frica de moarte sa ceara pedepsirea bizdicilor mazareni si stăpânilor lor Israhatzeleni ce au JEFUIT Ținutul de doua miliarde dolari in 14 ani. Aduceți înapoi din Israhatzel, miliardele furate de Mafia Mazăre si Jewchadistii Satanici in frunte cu Schwartzenebunu si MAGARgenstern. Amin!