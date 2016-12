Caz cutremurător în Agigea

Copilărie în cocina de porci

Petronica și Ionuț locuiesc la marginea localității Agigea, într-o fostă fermă de porci. Nu au auzit de iepurașul de Paște și nici nu se așteaptă să le aducă daruri. Fetița are patru, iar băiețelul cinci ani. Sunt veseli, curioși, frumoși - doi copii obișnuiți. Dar viața lor nu este deloc obișnuită. Stau împreună cu tatăl lor într-o fostă cocină de porci. Mama i-a părăsit și a plecat la niște rude din Ovidiu. Mai vine din când în când, dar nu rezistă mai mult de o săptămână, după care fuge din nou, lăsându-și în urmă copiii. Bărbatul s-a străduit și a amenajat anexa respectivă astfel încât să semene cât mai mult cu o căsuță normală. În cămăruța pe post de dormitorul copiilor au un pat, un godin, o masă cu un televizor și un dulap. Nu există fereastră afară, iar pereții sunt înnegriți de la fumul sobei. În cealaltă cămăruță este un alt dulap, un pat îngust, de o persoană și un aragaz. Au curent electric și apă de la robinet în curte, prin bunăvoința proprietarului fermei, care nu le cere niciun ban pentru utilități. Singurul venit, alocația băiatului Tatăl le face mâncare, îi spală, le spală rufele, îi culcă, se joacă cu ei, râde cu ei. Dintr-un anumit punct de vedere sunt fericiți căci sunt crescuți de un tată devotat, care nu a renunțat, deși îi este foarte greu să aibă grijă de ei. În fiecare dimineață îl duce pe băiețel la grădiniță și pe fetiță la Centrul de Zi din Agigea. Acolo, copiii primesc trei mese și dorm la prânz. Seara și-o petrec toți trei, în cămăruța lor. „Am lucrat la moară, cu carte de muncă, dar când nu a mai fost de lucru ne-au dat în șomaj. Luam 420 de lei, dar s-a împlinit un an în luna martie și nu mai beneficiez de ajutor. Acum muncesc cu ziua pe unde găsesc. Fac orice, muncă brută, bani să iasă”, spune Ion Piciorgras. Nu se plânge, deși recunoaște că se descurcă greu. Practic, singurul venit lunar sigur este alocația băiatului, 42 de lei, pe care o ridică de la Poștă. Alocația fetei este pe numele mamei și numai ea poate să o ridice. „Soția nu a mai luat alocația de luni de zile. Sunt banii blocați acolo. Am solicitat să îi ridic eu, dar mi s-a spus că trebuie să mă judec cu ea. Să văd, poate o conving data viitoare când mai vine pe aici să îi ridice ea și să mi-i dea pentru copii, că au nevoie de atâtea”, adaugă tatăl. Obișnuiți cu lipsurile, copiii s-au învățat să nu mai ceară jucării sau dulciuri. Întrebat de echipa noastră ce își dorește de Paște, Ionuț ne-a spus, timid, că ar vrea o mașină de pompieri. Petronica nu s-a decis încă, dar cu siguranță ar încânta-o o păpușică. Donații Persoanele care doresc să le ofere o bucurie acestor copii frumoși în Săptămâna Mare se pot adresa Redacției „Cuget Liber”, Bd-ul I.C. Brătianu nr. 5, tel. 0241/582.110.