Copil de şase ani din Constanţa, sfâşiat de doi maidanezi. Primăria promite: "Din toamnă, lucrurile se vor schimba"

Copil de șase ani din Constanța, sfâșiat de doi maidanezi. Primăria promite: "Din toamnă, lucrurile se vor schimba"

Problema câinilor fără stăpân, lăsați liberi pe străzile Constanței, are în spate o lungă istorie. Deși reclamații există, iar hingherii se plâng că muncesc la foc continuu, rezolvarea tot întârzie să apară. Dar mai rău este că, atunci când revine în actualitate, se întâmplă din cauza unei tragedii.Așa s-a întâmplat și zilele trecute, când Elena Florea, o mămică din Constanța, a ieșit liniștită dintr-un bloc din Tomis I, de mână cu băiețelul ei de șase ani. O fracțiune de secundă a durat până când, de sub o mașină parcată în zonă, doi maidanezi s-au năpustit asupra micuțului și l-au sfâșiat, provocându-i răni grave.„Efectiv, copilul meu a fost atacat fără să facă nimic. De sub o mașină au sărit doi câini. Norocul lui că am fost acolo. A suferit mușcături grave, iar la un picior rana a fost mai profundă”, ne-a povestit îngri-jorată mama copilului.În urma incidentului, copilul a fost transportat la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, unde i s-au administrat vaccinul antitetanos și tratament antibiotic, căci după cum bine se știe, mușcătura de câine poate transmite multe boli grave.În timp ce unii constănțeni abordează problema câinilor maidanezi într-o manieră agresivă și realistă, pe bună dreptate de altfel, alții pun emoționalul în prim-plan și sar în apărarea patrupedelor. La fel s-a întâmplat și după ce Elena Florea a povestit, pe o rețea de socializare, drama prin care a trecut.„După ce băiețelul meu a fost mușcat de două fiare, căci altfel nu se pot numi, am văzut tot felul de reacții urâte la adresa mea și a mămicilor din cartier. Dragi iubitori de animale, DA, am fost în grupul vostru, căci acum m-ați exclus, și am putut citi clar cum plătiți hingherilor sume cuprinse între 30 și 40 lei pentru a fi eliberați «cățelușii». Câte tragedii trebuie să se mai întâmple? Ideea este că nu mai trebuie să lăsăm lucruri de genul acesta să se întâmple. Voi merge mai departe și sper să am cât mai multe mămici alături. În 2016, într-un oraș turistic, te mănâncă maidanezii. “Contactați pentru a oferi un punct de vedere în acest caz, reprezentanții Primăriei Constanța ne dau asigurări că problema câinilor fără stăpân va deveni istorie din momentul în care adminis-trația locală va avea propriul serviciu de ecarisaj.„Luna aceasta au fost ridicați în jur de 50 de câini comunitari, avem un acord încheiat cu GREEN LIFE RECYCLING, ei se ocupă de așa ceva până vom face noi, ca primărie, un ser-viciu specializat de eca-risaj, ca să gestionăm problema cum trebuie, dar până atunci mai durează. Avem acest contract până la sfârșitul lui august. Din păcate, mai sunt niște haite de câini pe aici prin centru, dar se acți-onează numai la sesizări. De aceea, rugăm și populația să ne anunțe despre existența câinilor pe străzi, la numărul de telefon 0241/550.055, e dispecerat non- stop. În orice caz, când se va face acest serviciu va fi mult mai bine”, a declarat, pentru Cuget Liber, Liviu Tramudana, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța.